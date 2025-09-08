scorecardresearch
 

'सर तन से जुदा' के नारे के बाद कानपुर में भारी बवाल और पत्थरबाजी, आरोपी के घर पहुंची भीड़ और फिर...

कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र के पटकापुर इलाके में रविवार शाम सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भारी बवाल मच गया. शिया समुदाय के युवक की धार्मिक टिप्पणी से आक्रोशित लोगों ने नारेबाज़ी और पथराव शुरू कर दिया. मौके पर 'सर तन से जुदा' जैसे नारे भी लगे. पुलिस ने तत्काल हालात काबू में किए, कई लोगों को हिरासत में लिया और इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी.

सोशल मीडिया पोस्ट से मचा बवाल (Photo: Screengrab)
यूपी के कानपुर में रविवार शाम सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट के बाद बवाल हो गया और इलाके में तनाव फैल गया. दरअसल शहर के फीलखाना थाना क्षेत्र के पटकापुर इलाके में  एक युवक की सोशल मीडिया पोस्ट ने धार्मिक विवाद को जन्म दे दिया. 

सोशल मीडिया पोस्ट के बाद शुरू हुआ बवाल

जानकारी के मुताबिक, शिया समुदाय से जुड़े मोहम्मद कैफ उर्फ शोजफ ने रविवार दोपहर सुन्नी समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी. यह पोस्ट वायरल होते ही इलाके में आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते सैकड़ों लोग युवक के घर के बाहर जमा हो गए.

भीड़ ने नारेबाज़ी शुरू कर दी और माहौल उस समय और बिगड़ गया जब कुछ युवकों ने पथराव कर दिया. इस दौरान 'सर तन से जुदा' जैसे उत्तेजक नारे भी लगाए गए, जिससे माहौल और गरमा गया.

सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गया. पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए भीड़ को समझाकर हटाने की कोशिश की और कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया.

आरोपी के घर पहुंच गई भीड़

एसीपी आशुतोष ने बताया कि वीडियो फुटेज और सबूतों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने या अफवाह फैलाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी.

काजी हाफिज मामूर अहमद जमई ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह के उकसावे में न आएं और विवाद को शांतिपूर्वक खत्म करें. वहीं आरोपी कैफ के पिता मोहम्मद नफीस ने अपने बेटे के व्यवहार पर खेद जताते हुए पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की. पूर्व पार्षद सैयद हसीन ने भी लोगों से संयम बरतने की अपील की है.

तनाव को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और क्षेत्र की कानून व्यवस्था हर हाल में कायम रखी जाएगी.
 

