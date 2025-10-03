दो पोतों की दादी बहुओं के गहने चुराकर प्रेमी संग फुर्र... थाने के चक्कर लगा रहा परिवार

उत्तर प्रदेश के झांसी में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां दो बच्चों की मां और दो छोटे-छोटे पोतों की दादी अपने 35 वर्षीय प्रेमी संग घर छोड़कर फरार हो गई. हैरानी की बात यह है कि 40 साल की महिला अपने साथ बहुओं के गहने और नकदी भी ले गई, जिससे पूरा परिवार आर्थिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर टूट गया है.
मजदूरी के दौरान शुरू हुई प्रेम कहानी
मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम स्यावरी निवासी पीड़ित पति कामता प्रसाद आदिवासी ने बताया कि करीब ढाई साल पहले उसकी पत्नी सुखवती उसके साथ मजदूरी के लिए भिंड-मुरैना क्षेत्र के ईंट-भट्टों पर गई थी. वहीं उसकी मुलाकात राठ तहसील के बिहुनी गांव निवासी अमर सिंह प्रजापति से हुई. मुलाकातें धीरे-धीरे नज़दीकियों में बदलीं और फिर यह रिश्ता अवैध प्रेम संबंध में बदल गया.
पति ने आगे बताया कि उसने कई बार पत्नी के मोबाइल पर अमर का नंबर देखा और बातचीत भी सुनी. घर की बहुओं को भी उस पर शक हुआ. बावजूद इसके, महिला चोरी-छिपे प्रेमी से मिलती रही. कामता ने पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की और उसे घर भी वापस ले आया, लेकिन मोबाइल और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा. कुछ दिन पहले जब कामता अपने बेटे का इलाज कराने झांसी गया हुआ था, तभी सुखवती ने मौका पाकर घर से गहने और लगभग 40 हजार रुपये नकदी उठा ली और प्रेमी अमर के साथ फरार हो गई. बहुएं और छोटे-छोटे पोते दादी के इस फैसले से सदमे में हैं. परिवार, जो रोज़ी-रोटी के लिए मेहनत-मजदूरी करता है, अब अपने ही सदस्य के छलावे से बर्बाद हो गया.
टूटा हुआ पति परिवार के साथ पहुंचा थाने
पीड़ित कामता प्रसाद अपनी बहू व बेटे सहित परिवार के साथ मऊरानीपुर थाने पहुंचा थाने पहुँचकर पत्नी और उसके प्रेमी पर गहने व नकदी लेकर भागने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.