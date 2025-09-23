झांसी: नई कार लेकर ड्राइव पर निकला पति, इधर घर पर गुस्साई पत्नी ने दे दी जान

उत्तर प्रदेश के झांसी में 22 साल की नवविवाहिता की मौत कारण एक नई कार बन गई. दरअसल, नई कारकी डिलीवरी लेने के बाद गांव चलने को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया. झगड़े के बाद गुस्से में आकर पत्नी ने फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई. वहीं मायके वालों का आरोप है कि कार उठाने को लिए उन्होंने दो लाख रुपए नहीं दिए इसलिए उनकी बेटी को मारकर फांसी पर लटका दिया है. पुलिस ने पति और ससुर को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया है.
घटना झांसी जनपद में प्रेमनगर थानान्तर्गत बल्लमपुर रोड स्थित स्टारनेट कालोनी की है. यहां रहने वाली करीब 22 साल की सुमन राय पत्नी सर्वेश राय घर में कमरे के अदंर फांसी पर लटकी मिली. सुमन का मायका ललितपुर जिले के उदयपुरा गांव में है. उसकी शादी अप्रैल 2024 में सर्वेश के साथ हुई थी. परिजनों के अनुसार सर्वेश ने आज नई कार ली है. नई कार लेने के बाद उसने अपनी पत्नी से गांव चलने के लिए कहा, लेकिन उसने पुस्तैनी गांव चलने से मना कर दिया. जिसको लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया.
झगड़े के बाद सर्वेश अपने गांव के लिए निकल पड़ा. अभी वह आधे रास्ते में ही पहुंचा था तभी सुमन ने कमरे में फांसी लगा कर सुसाइड कर लिया. इसकी जानकारी होने पर वह वापस आया. पत्नी को फांसी पर लटका देख उसने इसकी सूचना प्रेमनकर थाने की पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के पति और ससुर को हिरासत लेकर थाने ले गई.
सुमन की सास संध्या ने बताया कि बेटा नई गाड़ी उठाने जा रहा था. सुबह लड़के ने कहा कि गांव चलना है गाड़ी लेकर. इस पर बहू ने चलने से इंकार कर दिया. लड़के ने दो-तीन बार कहा कि चलो, फिर भी नहीं गई. जिस पर हमने कहा कि जब उसका मन नहीं है तो रहने दो. इसके बाद लड़का चला गया. सुमन के कमरे का दरवाजा लगा हुआ था तो हमने सोचा कि वह सो रही होगी. हमारे पति आए तो हमने उन्हें खाना दिया. इस दौरान उन्होंने बहू के कमरे से उसे मोबाइल का चार्जर लाने के लिए कहा. जिस पर हमने चार्जर मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला. हमने जंगला से हांथ डालकर पर्दा हटाया तो सुमन फांसी पर लटक रही थी. शादी अभी डेढ़ साल ही हुए थे.
सुमन के फांसी पर लटकने की जानकारी जैसे ही उसके मायके वालों को हुई तो वह मौके पर पहुंचे और हंगामा करते हुए ससुरालियों पर मारकर लटकाने का आरोप लगाने लगे. उनका कहना है कि उन्होंने शादी बड़ी धूमधाम से की थी. शादी में तीन लाख रुपए भी दिए थे, दो लाख बाकी थे. रविवार रात को बेटी का मां के पास फोन आया. बोली- पति को नई कार लेनी है, वह दो लाख रुपए मांग रहे हैं. हमने कहा कि कार उठा लो, हम किस्त भर देंगे. सोमवार को पति और ससुर नई कार उठाकर ले आए. इसके बाद ससुराल वालों ने मिलकर बेटी की हत्या की और फिर उसे लटका दिया.