खेत के बीच भूसे के ढेर में मासूम का शव... पिता ने बच्चे की ताई पर लगाया हत्या का आरोपी

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बबीना थाना क्षेत्र के पुरा गांव से सोमवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां 12 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को खेत में बने कमरे के अंदर भूसे के ढेर में दबा दिया गया और बाहर से ताला जड़ दिया गया था. जब शाम तक बच्चा घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू की और खेत में पहुंचकर जब कमरे का ताला खोला, तो सबके होश उड़ गए.

बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम पुरा में सोमवार को 12 वर्षीय साहिल यादव पुत्र रंजीत यादव का शव खेत में बने कमरे से बरामद हुआ. ग्रामीणों के बीच उस समय सनसनी फैल गई जब यह पता चला कि बच्चे की गला रेतकर हत्या की गई है और शव को भूसे के नीचे छुपाया गया था.

परिजनों के अनुसार, साहिल गांव के मॉर्डन पब्लिक स्कूल में कक्षा 7 का छात्र था. सोमवार को वह स्कूल नहीं गया था. दोपहर करीब 2 बजे वह घर से भैंसों को लाने खेत पर गया था, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा.

देर शाम मां कांति देवी उसे ढूंढने खेत पर पहुंचीं, पर साहिल नहीं मिला. खेत पर बने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था. शक होने पर परिवार के अन्य लोग पहुंचे और दूसरी चाबी से ताला खोला गया. दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर भूसे के ढेर पर साहिल का खून से लथपथ शव पड़ा था. बच्चे का गला रेता गया था और गुप्तांग पर भी चोट के निशान थे. मौके से खून से सना हसिया बरामद हुआ, जिससे हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है.

मृतक के पिता रंजीत यादव ने रोते हुए बताया कि उसके ही भाई अवतार की पत्नी ने उसके बेटे की हत्या की है. मामला पारिवारिक बंटवारे से जुड़ा है. साहिल रंजीत यादव का इकलौता बेटा था. परिवार में छोटी एक बहन है. रंजीत यादव इंडोबल फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, जबकि माँ गृहणी हैं. बताया गया कि एक खलियान को लेकर भाइयों में लंबे समय से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों परिवारों की आपसी बातचीत तक बंद थी.

घटना की सूचना पर एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया .पिता रंजीत यादव की तहरीर पर पुलिस ने ताऊ अवतार यादव और ताई मंजू देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

एसएसपी झांसी, बीबीजीटीएस मूर्ति बताया कि पुलिस को सूचना मिली की बबीना थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पुरा में लगभग 12 वर्ष से बालक का शव मिला है, शव उसके ही खेत में बने एक कमरे में भूसे के ढेर में प्राप्त हुआ है. पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और पिता रंजीत की तहरीर पर दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें मृतक के ताऊ ताई अवतार और मंजू देवी को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ और जांच में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी .

