scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पहले बेटा बदला, फिर बेटी की जान ली...' फफक पड़ी मां, झांसी मेडिकल कॉलेज में नवजात की मौत के बाद बवाल

झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक नवजात बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया. बच्ची के माता-पिता ने जन्म के समय बच्चा बदलने का आरोप लगाते हुए लापरवाही का दावा किया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है, जबकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आरोपों को खारिज करते हुए डीएनए जांच की बात कही है.

Advertisement
X
झांसी मेडिकल कॉलेज में रो पड़ी महिला. (Photo: Screengrab)
झांसी मेडिकल कॉलेज में रो पड़ी महिला. (Photo: Screengrab)

'पहले बेटे को बदलकर बेटी दी और उसकी भी जान ले ली. हमें हमारा बेटा चाहिए...' यह कहना है उस महिला का, जिसके पति ने एक सप्ताह पहले झांसी मेडिकल कॉलेज में बच्चा बदलने का आरोप लगाया था. अब उस बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई है. पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वहीं मेडिकल कॉलेज के सीएमएस ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि मां और बच्ची का सैंपल लेकर डीएनए जांच के लिए भेजा गया था. जांच रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी.

झांसी के मोंठ थाना इलाके के बमरौली आजाद नगर में रहने वाली 24 साल की रीता को प्रसव पीड़ा होने पर 4 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. रीता का कहना है कि हम दो दिन भर्ती रहे. दर्द के इंजेक्शन लगाए गए. बेटा जन्मा था, हमने अच्छे से देख लिया था. नर्स बच्चे को ले गई और गायब कर दिया. 

महिला ने कहा कि पति से कहा कि लड़का हुआ है. पत्नी चाय मांग रही हैं. इस पर पति चाय लेने चले गए. इसके बाद पति से कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर उठाओ, बच्चे को वार्ड में ले जाना है. इसके बाद नर्सों ने बोल दिया कि लड़की हुई है. इसके बाद पति आए और हमसे पूछा. इस पर हमने कहा कि बेटा हुआ. यह सुनने के बाद पति ने कहा कि नर्सें तो बेटी बता रही हैं.

सम्बंधित ख़बरें

एंबुलेंस में खत्म हो गया ऑक्सीजन सिलेंडर. (Photo: Representational)
एंबुलेंस में खत्म हुई ऑक्सीजन... रास्ते में थम गईं एक दिन के नवजात की सांसें 
दहेज के लिए महिला को ससुराल वालों ने पीटा. (Photo: Representational )
दहेज के लिए ससुरालवालों ने गर्भवती महिला को पीटा, गर्भ में पल रहे नवजात की मौत  
बिना डिग्री डिलीवरी करने वाला नर्सिंग होम संचालक गिरफ्तार- (Photo: Representational)
बिना डिग्री डिलीवरी करने वाला नर्सिंग होम संचालक गिरफ्तार, महिला और नवजात की मौत 
Baby
गुवाहाटी: GMCH में बड़ी लापरवाही, फोटोथेरेपी बेड से गिरकर 15 दिन के नवजात की मौत  
सांकेतिक तस्वीर
सरकारी अस्पताल की नर्सों ने गर्भवती को दो बार लौटाया, ठेले पर हुआ प्रसव, नवजात की मौत 

यह भी पढ़ें: अमरोहा: माता-पिता के बीच में सो रहे नवजात की दम घुटने से मौत, 4 साल बाद घर में गूंजी थी किलकारी, अब पसरा मातम

Advertisement

इसके बाद जब विरोध किया तो हमें धमकी दी गई. फिर शिकायत पुलिस से की. फिर भी हमें लड़की ही सौंपी. उस लड़की को 4 घंटे रखे रहे. हंगामे के बाद डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया. ब्लड सैंपल के बाद बच्ची काली पड़ गई. इसके बाद बच्ची को भर्ती कराया गया. जब तक हम भर्ती रहे, तब तक हमें नींद की दवाएं देते रहे. 

पुलिस की मदद से हमें छुट्टी मिली, लेकिन बच्ची को भर्ती किए थे. छुट्टी मिलने पर हमने कहा कि बच्ची की फोटो ले लेने दीजिए, लेकिन फोटो भी नहीं लेने दी. इसके बाद 11 तारीख को आए, लेकिन बच्ची से नहीं मिलने दिया और अब बच्ची नहीं रही. रात 9 बजे बच्ची की जान ले ली. हमें बेटा ही चाहिए.

पूरे मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के सीएमएस ने क्या कहा?

इस मामले में झांसी मेडिकल कॉलेज के सीएमएस सचिन माहौर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले यह केस हुआ था. माता-पिता का आरोप था कि बेटा हुआ है, उन्हें बेटी दी जा रही है. प्रारम्भिक जांच की और डीएनए के लिए सैंपल भेज दिया था. उस बच्ची की मौत हो गई. माता-पिता जब नहीं आ रहे थे तो बच्ची के शव को पुलिस को सौंप दिया था. बच्ची काफी कम वजन और दिनों की हुई थी और विकसित नहीं थी. जिस कारण उसे बच्चा वार्ड में रखा गया था, जहां उसकी मौत हो गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement