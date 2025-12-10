scorecardresearch
 
झांसी में प्रेम प्रसंग का खूनी अंत: मनसिल माता मंदिर के पुजारी विशाल कुशवाहा की हत्या, लोहे के माइक स्टैंड से सिर पर किए वार

पुजारी विशाल कुशवाहा की हत्या प्रेम प्रसंग के कारण हुई. झांसी के बरुआसागर स्थित मनसिल माता मंदिर में यह घटना हुई. युवती के भाई बालाराम उर्फ बाला ने अपने जीजा सलिल के साथ मिलकर हत्या की. आरोपी ने लोहे के माइक स्टैंड से पुजारी पर वार किया था.

पुजारी की हत्या के आरोपी को झांसी पुलिस ने अरेस्ट किया (Photo- ITG)
Uttar Pradesh News: झांसी के बरुआसागर स्थित मनसिल माता मंदिर के पुजारी विशाल कुशवाहा की हत्या ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया. 3 साल पुराने प्रेम-संबंध की रंजिश के चलते युवती के भाई ने अपने जीजा के साथ मिलकर इस खूनी हादसे को अंजाम दिया. 23 सेकंड के CCTV फुटेज ने पूरी वारदात का सच सामने ला दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

आपको बता दें कि निगौना खैरा गांव निवासी विशाल कुशवाहा मनसिल माता मंदिर में पुजारी थे. मंदिर के बाहर दुकान लगाने वाले बालाराम उर्फ बाला की बहन से विशाल का तीन साल पहले प्रेम-संबंध पनपा था. 

लगभग दो साल पहले दोनों ने वरमाला पहनाकर खुद को पति-पत्नी मान लिया था, लेकिन युवती का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था. परिवार के दबाव में युवती को दूर कर दिया गया था. छह महीने बाद विशाल दोबारा पुजारी बन गया, लेकिन बालाराम को शक था कि विशाल फिर से उसकी बहन से बातचीत कर रहा है.

2 दिसंबर की रात 8 बजे बालाराम और उसका जीजा सलिल मंदिर पहुंचे और गाली-गलौज के बाद विशाल से मारपीट की. वहां मौजूद पुजारी चिंटू कुशवाहा और अन्य लोगों ने बीचबचाव कर विशाल को छुड़ा लिया. हालांकि, बालाराम दोबारा मंदिर के भीतर घुस आया और पास रखे लोहे के माइक स्टैंड को उठाकर विशाल के सिर पर दो से तीन बार जोरदार वार कर दिया. 23 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में यह वारदात साफ दिखाई दी.

Advertisement

गंभीर रूप से लहूलुहान विशाल को पहले झांसी मेडिकल कॉलेज और फिर ग्वालियर रेफर किया गया. सिर की हड्डी टूटने और लगातार खून बहने के कारण 6 दिसंबर को विशाल ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने मंगलवार सुबह मुख्य आरोपी बालाराम को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल किया गया माइक स्टैंड भी बरामद कर लिया है. हालांकि, उसका जीजा सलिल अभी भी फरार है.

