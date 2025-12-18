scorecardresearch
 
राजनीति में डिजिटल कदम, बागपत से जयंत चौधरी का ऐलान, मैं खुद AI सीखने जा रहा हूं

बागपत में किसान सम्मान समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने AI सीखने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि वह 15 घंटे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स करेंगे. जयंत चौधरी ने युवाओं से आधुनिक तकनीक सीखने की अपील की और बताया कि जल्द ही निःशुल्क AI क्लास शुरू होगी.

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी (File Photo: ITG)
देश की राजनीति अब डिजिटल मोड में आगे बढ़ती दिख रही है. नेता सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि तकनीक को भी समझना और अपनाना चाहते हैं. इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सीखने का ऐलान किया है.

बागपत के बराल गांव में आयोजित किसान सम्मान समारोह के दौरान जयंत चौधरी ने मंच से कहा कि वह जल्द ही AI का कोर्स करने जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि इसके लिए वह करीब 15 घंटे की क्लास लेंगे. जयंत चौधरी ने कहा कि आज का दौर तकनीक का है और AI अब केवल कंप्यूटर तक सीमित नहीं रहा है. यह लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है.

उन्होंने युवाओं को सीधा संदेश देते हुए कहा कि अगर आज के नौजवान समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें AI जैसे आधुनिक कोर्स जरूर करने चाहिए. जयंत चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में नौकरी, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और प्रशासन जैसे हर क्षेत्र में AI की भूमिका बेहद अहम होने वाली है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें AI को समझना होगा, सीखना होगा और सही दिशा में इसका इस्तेमाल करना होगा. उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें कौशल विकास और शिक्षा को आपस में जोड़ा जाएगा. इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना होगा.

अपने संबोधन में जयंत चौधरी ने कहा कि AI जिंदगी का हिस्सा बन गया है और वह खुद 15 घंटे का AI कोर्स करने जा रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही 15 घंटे की निःशुल्क AI क्लास की शुरुआत होने जा रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा तकनीक से जुड़ सकें.

