महिला ने 2 बेटियों के साथ खुद को लगाई आग, बाहर सजा था देवर का मंडप, निकलनी थी बारात

जालौन जिले में कोंच कोतवाली क्षेत्र में ब पारिवारिक कलह से परेशान एक महिला ने अपनी दो मासूम बेटियों के साथ खुद को आग के हवाले कर दिया. घटना में महिला और उसकी 7 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसी दूसरी बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई.

महिला ने 2 बेटियों के साथ खुद को लगाई आग (Photo: Itg)
उत्तर प्रदेश में जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम डाढ़ी में सोमवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई . जहां पारिवारिक कलह से परेशान एक महिला ने अपनी दो मासूम बेटियों के साथ खुद को आग के हवाले कर दिया. इस हादसे में महिला और उसकी 7 वर्षीय बेटी की मौके मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है.

मामला कोंच कोतवाली के क्षेत्र के गांव डाढ़ी का है. जहां 8 साल पहले रामचन्द्र निवासी मोहना जालौन की बेटी की आरती की शादी घनश्याम अहिरवार निवासी डाढ़ी के बड़े बेटे देवेंद्र की से हुई थी .देवेंद्र तीन भाईयों में सबसे बड़े थे. यहां दूसरे नम्बर पर पवन गाजियाबाद में दरोगा है और  तीसरे नम्बर पर जितेंद्र आगरा में दरोगा है. जबकि देवेंद्र बस्ती जिले में पानी पूड़ी का काम करता है. शादी के बाद से ही पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई थी.ज़रा ज़रा सी बात पर पति देवेंद्र पत्नी आरती को मारता पीटता था.

देवेंद्र का यह गुस्सा तब और बढ़ गया जब आरती ने एक बाद दूसरी बेटी को जन्म दिया. उसके बाद वह गांव छोड़कर बस्ती जिले में पानी पूड़ी का काम करने लगा. इस दौरान पत्नी ने कई बार उसके साथ बस्ती में रहने की बात कही लेकिन देवेंद्र उसे नहीं ले गया. मायके वालों के अनुसार देवेंद्र ने 3 साल से आरती को मायके नहीं भेजा था. जब भी वह उसे बुलाने के लिए गए वह वापस न भेजने की शर्त पर ले जाने को कहता था.

पत्नी आरती लड़कियों को जन्म देने के बाद उल्हना सुनते सुनते त्रस्त हो चुकी थी. घटना के दिन आरती के देवर जितेंद्र की शादी के लिए मंडप का भोज था. सुबह परिजन पुरुष सब्जी लेने गए हुए थे, तभी आरती अपनी दोनों बच्चियों के लेकर कमरे के अंदर चली गयी और घर मे रखा डीजल अपने साथ दोनों बेटियों पर छिड़ककर आग लगा ली . 

कमरे से धुआं उठता देख शादी में आये रिश्तेदारों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर का सीन देखकर उनके पैरों तले जमीन खसक गई. मां आरती और दोनों बेटियां झुलस गई थी. आनन फानन में परिजन उन्हें सीएचसी कोंच लाये जहां डॉक्टरों ने आरती व 7 साल की बड़ी बेटी पीहू को मृत घोषित कर दिया और छोटी बेटी दृष्टि को गम्भीर हालत में झांसी रिफर कर दिया जहां उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई.

घटना के बाद आरती के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले आरती को परेशान करते थे, मारपीट भी करते थे. ससुराल वालों के तानों और मारपीट से तंग आकर आरती ने यह कदम उठाया है. सूचना पर कोंच सीओ परमेश्वर प्रसाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि एक सूचना मिली थी कि ग्राम दाढ़ी में एक महिला ने दो बच्चियों संग आग लगा ली है. तीनों को सीएससी कोच पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया एक बच्ची को गंभीर हालत में झांसी रेफर कर दिया गया.हां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. सभी के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए है. पुलिस ने घर से साक्ष्य जुटाए हैं और फोरेंसिक टीम को भी वैज्ञानिक जांच के लिए बुलाया गया है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और परिजनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है.  

---- समाप्त ----
