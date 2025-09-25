scorecardresearch
 

'मैं फूफा हूं, दरवाजा खोलो...' इतना सुनते ही एक साथ खत्म हो गया बचपन का प्यार

बुलंदशहर के डिबाई में मुजफ्फरनगर से भागकर आए प्रेमी-युगल को पकड़ने पहुंची पुलिस को देख प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मार दी और फिर खुदकुशी कर ली. कुछ ही सेकंड में प्यार का सपना मौत में बदल गया. घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी. पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं.

प्रिंस ने फूफा और पुलिस को देखते ही प्रेमिका को गोली मारकर आत्महत्या कर ली (Photo ITG)
यूपी के बुलंदशहर के डिबाई कस्बे की एक सुनसान गली में बुधवार तड़के 3 बजे एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. मुजफ्फरनगर से भागकर आए प्रेमी-युगल को पकड़ने डिबाई पहुंची पुलिस, और उसी पल प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मार दी और फिर खुद पर गोली चला कर आत्महत्या कर ली. कुछ ही सेकंड में प्यार और बचपन का सपना मौत में बदल गया.

20 सितंबर को घर से भागकर आए 26 वर्षीय प्रेमी और 16 वर्षीय नाबालिग युवती डिबाई कस्बे के मोहल्ला सराय किशनचंद में दो हजार रुपये किराए पर मकान लेकर छुपकर रह रहे थे. पुलिस और युवती के परिजन को पहले से पता था कि यह जोड़ा डिबाई में है.

बीती रात पुलिस टीम युवती को बरामद करने मौके पर पहुंची. थाना छपार पुलिस के साथ युवती के परिजन और प्रेमी के फूफा भी मौजूद थे. मकान के नीचे खड़े फूफा ने दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाई, "मैं हूं, पुलिस के साथ. दरवाजा खोलो.

इसी बीच अचानक मकान के भीतर गोली चलने की आवाज सुनाई दी. पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि दोनों गंभीर रूप से घायल थे. प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुदकुशी कर ली थी. मौके से पुलिस ने एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और खोखा तमंचे की चेंबर में फंसा हुआ बरामद किया. थाना डिबाई पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी डिबाई भेजा. डॉक्टरों की टीम ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

दिनेश कुमार सिंह एसएसपी बुलन्दशहर ने बताया कि लड़के व लड़की को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई. पता चला कि लड़का व लड़की मुजफ्फरनगर से भाग कर आए थे. यहां किराए पर रह रहे थे. थाना छपार पुलिस कस्बा डिबाई में लड़की बरामद करने आई थी. थाना छपार पुलिस के साथ लड़के के फूफा प्रमोद व प्रमोद के गांव के तीन व्यक्ति विनोद कुमार( ग्राम प्रधान), राजेंद्र, सुशील कुमार साथ थे. मकान के नीचे से लड़के के फूफा प्रमोद ने दरवाजा खोलने के लिए लड़के को आवाज लगाई और कहा कि मैं हूं साथ में तथा थाना छपार की पुलिस है. कोई बात नहीं है. दरवाजा खोलो.

इतने में बगल के लायक सिंह के छत पर गोली चलने की आवाज आई, जहां पर पुलिस ने जाकर देखा तो दोनों के सिर में गोली लगी थी. मौके पर एक तमंचा व एक खोखा कारतूस तथा एक खोखा तमंचे की चेंबर में फंसा पड़ा हुआ था. थाना डिबाई पुलिस द्वारा युगल को सीएचसी डिबाई पर लाया गया, जहां दोनो को डॉक्टर की टीम द्वारा मृत घोषित कर दिया है. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लड़के ने लड़की को गोली मारकर स्वयं आत्महत्या कर ली है.

