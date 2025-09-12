पत्नी ने लगाई फांसी, बचाते-बचाते पति बनाता रहा वीडियो...खाना लेट बनने पर हुआ था झगड़ा

उत्तर प्रदेश के झांसी में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. खाना लेट बनने को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आई पत्नी ने कमरें में जाकर फांसी लगा ली. जिससे उसकी मौत हो गई. हैरानी की बात यह है कि उसे बचाने का प्रयास करते हुए पति ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर छानबीन शुरु कर दी. वहीं मायके वालों का आरोप है कि पति ने उसे मारा है, क्योंकि अतिरिक्त दहेज के लिए उसे परेशान किया जा रहा था.

पहले पति को खाना दिया फिर बंद कर लिया कमरा

मृतका की पहचान करीब 28 साल की शालनी पत्नी गोविंद सिंह परिहार के रूप में हुई है. लगभग डेढ़ साल पहले 2024 में दोनों की शादी हुई थी. जेठ भगवान सिंह परिहार के मुताबिक शालनी का मायका राठ हमीरपुर था. दोनों की लगभग 5 माह की एक बेटी भी है. गोविंद अपनी पत्नी के साथ झांसी के प्रेमनगर थानान्तर्गत बिजौली में रहता था और एक दुकान पर काम करता था. गुरुवार सुबह खाना लेट बनने को लेकर दोनों पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर पत्नी ने पहले पति के लिए खाना बनाया इसके बाद कमरे में चली गई. पति को शक हुआ तो वह पीछे पहुंचा लेकिन जब तक शालनी ने दरवाजे की कुंडी लगाकर पंखे से फांसी लगाने का प्रयास करने लगी थी. पति गोविंद ने उसे रोकने का प्रयास करते हुए इस घटना का वीडियो बना लिया, लेकिन पत्नी को नहीं बचा सका और आखिर में शालनी की मौत हो गई. इसकी सूचना थाने की पुलिस को दी गई.

पहले आग लगाने की कोशिश फिर फांसी लगाई



मृतका के जेठ भगवान सिंह का कहना है कि मरने वाली हमारे छोटे भाई की पत्नी थी और उसका नाम शालनी था. भाई एक दुकान पर प्राईवेट काम करता था. खाना लेट बनने को लेकर मिंया-बीबी के बीच झगड़ा हुआ. झगड़े के बाद शालनी ने खाना तो बना दिया लेकिन गुस्से में कमरे के अंदर चली गई और कुंडी बंद कर दरवाजा लगा लिया. मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर सुसाइड करने का प्रयास किया. इसके बाद फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया.

मां बोली रुपयों की मांग करता था दामाद

वहीं शालिनी की मां शकुंतला ने बताया कि गोविंद बेटी को मारता था. हम गरीब आदमी है, बेटी से लगातार रुपयों की मांग करते हुए परेशान किया जा रहा था. हम रुपए कहां से दे देते. इसी कारण उसने बेटी को मार डाला. हमने बेटी को काफी पढ़ाया था, एमए फाइनल कराया था. बेटी से रात में बात हुई थी तो उसने बताया कि पति झगड़ा कर रहा है, पैसों की मांग कर रहा था. अभी कुछ दिन पहले मारपीट कर उसे भगा दिया था. इसके बाद फिर बुला लिया था. साथ ही फोन पर तालाक के कागज मांगते हुए 5 लाख रुपयों की मांग की जा रही थी.

बचाते हुए पति ने बनाया वीडियो

इस मामले में प्रेमनगर थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम दृष्टता सामने आया है कि सुबह खाना बनाने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. झगड़े में मृतका ने मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर सुसाइड करने का प्रयास किया था. इसके बाद फांसी लगाई. पति ने बचाने का प्रयास करते हुए वीडियो बनाया भी बनाया है. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया है. साथ ही छानबीन शुरु कर दी है.

