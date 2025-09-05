पत्नी के लिए गर्मागरम समोसा नहीं लाया तो पिटाई खाया, Video देख हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

जब प्यार की शुरुआत में ‘जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी सालू’ वाला रोमांटिक गाना बजता है, तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि आलू वाला समोसा ही किसी पति-पत्नी के बीच झगड़े का कारण बन सकता है. लेकिन पीलीभीत जिले का भगवंतापुर गांव में कुछ ऐसा ही हुआ.

दरअसल, मामला कुछ ऐसा है कि शिवम और संगीता की शादी 22 मई को हुई थी. शादी के बाद इनकी ज़िंदगी आम नवविवाहितों की तरह चल रही थी, लेकिन एक शाम को एक छोटे से समोसे ने इनकी खुशियों में तूफ़ान ला दिया. संगीता ने अपने पति शिवम से गर्मागर्म समोसा लाने को कहा. हालांकि, शिवम का कहना था कि उसके पास पैसे नहीं थे और वह समोसा नहीं ला पाया. यही छोटी-सी बात बड़ा विवाद बन गई. संगीता ने न केवल घर में झगड़ा किया, बल्कि अपने घर से मौसी सरला, विमला, मौसा राम अवतार और धनीराम जैसे रिश्तेदारों को बुला लिया. विवाद इतना बढ़ गया कि पति शिवम को ही नहीं, बल्कि उनके परिवार को भी बेल्टों और लात-घूंसों से पीटा गया.

पंचायत में भी नहीं ठंडा हुआ मामला

घटना की गंभीरता को देखते हुए गांव के लोग और पूर्व प्रधान अवधेश शर्मा ने पंचायत बुलाई. उम्मीद थी कि पंचायत में मामला सुलझ जाएगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. संगीता के मायके के लोग पंचायत में भी हमला कर बैठे और शिवम और उसके परिवार के लोगों को फिर से पीटा. इस दौरान शिवम के जीजा रामकरण बुरी तरह घायल हो गए. इस पूरे विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दो परिवारों के लोग आपस में भिड़ रहे हैं और समोसे की वजह से हुई बहस ने हिंसा का रूप ले लिया. वीडियो को देखकर गांव के लोग और सोशल मीडिया पर लोग दोनों ही तरफ के व्यवहार पर चौंक गए.

पुलिस ने दर्ज की FIR

इस पूरे मामले में शिवम और उसके परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित पति शिवम ने मीडिया को बताया, मेरी बीबी ने समोसा मंगाया, लेकिन मैं ला नहीं पाया. इसके बाद उसने घर में झगड़ा किया, पंचायत हुई लेकिन मेरी बीबी और उसके परिवार के लोगों ने मेरे परिवार के लोगों को पीटा. हमने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिवम की मां विजय कुमारी ने भी कहा, मेरा बेटा बहु को समोसा नहीं खिला पाया तो बहु ने झगड़ा किया. पंचायत में भी हमें पीटा गया. यह पहली बार है जब समोसे की वजह से परिवार में इतनी हिंसा हुई. प्रतीक दहिया, सीओ पूरनपुर ने बताया कि शाम को दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी. शिकायत दर्ज कर ली गई है और घायल हुए एक युवक का इलाज चल रहा है.

गांव में चर्चा का विषय बन गया मामला

समोसे की वजह से हुए इस विवाद ने पूरे भगवंतापुर गांव में चर्चा का विषय बना दिया है. गांव वाले हंसी और हैरानी के मिश्रित भाव में कहते हैं कि आजकल प्रेम में भी समोसा इतना महत्वपूर्ण बन गया है. सोशल मीडिया पर लोग इस मामले पर मीम्स और कॉमिक पोस्ट्स बनाने में लगे हुए हैं. कुछ यूज़र्स ने वीडियो पर टिप्पणी की, समोसा तो ला लो भाई, वरना पंचायत में बेल्टों का स्वाद चखना पड़ेगा. वहीं कुछ ने इसे महिला सशक्तिकरण और पति-पत्नी के बीच बातचीत की कमी का उदाहरण भी बताया.

