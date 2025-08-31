हाथरस में भीषण सड़क हादसा, कार और पिकअप की टक्कर में दो की मौत, एक गंभीर

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा हाथरस जंक्शन क्षेत्र के कैलौरा के पास दोपहर के समय हुआ. जानकारी के अनुसार, ओधपुरा के रहने वाले तीन युवक सिकंदराराव से हाथरस की ओर जा रहे थे.

सड़क हादसे में दो युवकों की गई जान

मृतकों की पहचान 25 साल के विष्णु शर्मा और 24 साल के दीपक के रूप में हुई है, जबकि 24 साल के अनस गंभीर रूप से घायल हैं. बताया जा रहा है कि अनस कार चला रहा था. जैसे ही उनकी कार कैलौरा के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही एक पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी. पिकअप वाहन गलत दिशा से आ रहा था, जिससे यह भीषण टक्कर हुई.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में विष्णु शर्मा और दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनस गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे उच्च केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया है. उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

हादसे के बाद चालक मौके से फरार

टक्कर के बाद पिकअप वाहन भी पलट गया. हादसे के बाद उसका चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. हाथरस जंक्शन थाना प्रभारी सतेंद्र सिंह राघव ने बताया कि फरार चालक की तलाश की जा रही है.

मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम भी लग गया, जिसे पुलिस ने हटवाया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोषी चालक पर सख्त कार्रवाई की बात कही है.

