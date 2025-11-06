scorecardresearch
 

Feedback

हाथरस: बस और मिल्क टैंकर की आमने-सामने से टक्कर, बच्चे समेत तीन की मौत, 17 यात्री घायल

हाथरस जिले के सासनी थाना क्षेत्र में गांव समामई के पास रोडवेज बस और मिल्क टैंकर की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में 14 साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 यात्री घायल हुए हैं. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. आठ गंभीर घायलों को इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया है.

Advertisement
X
सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत (Photo: Representational)
सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. सासनी थाना क्षेत्र के गांव समामई के पास रोडवेज बस और मिल्क टैंकर की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री उसके अंदर फंस गए.

हादसे में 14 साल के एक बच्चे समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग टैंकर के नीचे दबे हुए थे, जिन्हें पुलिस और ग्रामीणों की मदद से निकाला गया.

बच्चे समेत तीन लोगों की मौत 

सम्बंधित ख़बरें

serious accident in rangareddy district telangana
तेलंगाना में भीषण सड़क हादसा, 20 की मौत और कई जख्मी 
Telangana: Horrific collision on the highway, 20 passengers dead.
तेलंगाना में भीषण सड़क हादसा: ट्रक-बस की टक्कर में 20 की दर्दनाक मौत, कई गंभीर रूप से घायल 
Bus fire accident in Kurnool Andhra Pradesh kills eleven
कुरनूल में भीषण सड़क हादसा, बस में लगी आग 
ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन. (Photo: Representational)
अमेठी में भीषण सड़क हादसा, बाइकों की आमने-सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत 
ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन. (Photo: Representational)
अमेठी में भीषण सड़क हादसा, बाइकों की आमने-सामने टक्कर में 2 युवकों की मौत 

सभी घायलों को सासनी के सीएचसी और जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया. डॉक्टरों ने बताया कि आठ यात्रियों की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया है. जिलाधिकारी अतुल बत्स ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना एक बाइक को बचाने के दौरान हुई, जिससे बस अनियंत्रित होकर टैंकर से टकरा गई.

Advertisement

17 यात्री गंभीर रूप से घायल

प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है. फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement