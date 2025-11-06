हाथरस: बस और मिल्क टैंकर की आमने-सामने से टक्कर, बच्चे समेत तीन की मौत, 17 यात्री घायल

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. सासनी थाना क्षेत्र के गांव समामई के पास रोडवेज बस और मिल्क टैंकर की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री उसके अंदर फंस गए.

हादसे में 14 साल के एक बच्चे समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग टैंकर के नीचे दबे हुए थे, जिन्हें पुलिस और ग्रामीणों की मदद से निकाला गया.

बच्चे समेत तीन लोगों की मौत

सभी घायलों को सासनी के सीएचसी और जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया. डॉक्टरों ने बताया कि आठ यात्रियों की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया है. जिलाधिकारी अतुल बत्स ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना एक बाइक को बचाने के दौरान हुई, जिससे बस अनियंत्रित होकर टैंकर से टकरा गई.

17 यात्री गंभीर रूप से घायल

प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है. फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है.

