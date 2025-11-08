scorecardresearch
 

लिव इन में रहती थी चर्चित यूट्यूबर वंशिका, विरोध करने पर मां को पीटा, पिता को दीं गालियां

यूट्यूबर वंशिका फिर विवादों में हैं. उसका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वह अपने पिता से अभद्र भाषा में बात करती और गालियां देती नजर आ रही हैं. कुछ दिन पहले ही उनका अपनी मां से झगड़े और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था. पूरा मामला पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसकी जांच हापुड़ पुलिस कर रही है.

यूट्यूबर वंशिका ने पिता को दी गंदी गालियां(Photo: Screengrab)
यूट्यूबर वंशिका ने पिता को दी गंदी गालियां(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की यूट्यूबर वंशिका एक बार फिर अपने विवादित बयानों और पारिवारिक झगड़ों के कारण सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर वंशिका का एक नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह अपने पिता से झगड़ती, गालियां देती और अभद्र व्यवहार करती नजर आ रही हैं. 

वीडियो में उनके पिता कहते दिखते हैं, 'मैं तेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, जिसके जवाब में वंशिका चिल्लाती हैं, 'जा डूब कर मर जा.' वीडियो में उनकी मां भी मौजूद दिखाई देती हैं, लेकिन वंशिका लगातार पिता से उलझती रहती है.

मां के बाद पिता से भी वंशिका की हुई लड़ाई

यह वीडियो परिवार में चल रहे संपत्ति विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. हालांकि, यह विवाद कब का है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है. पुलिस का कहना है कि पूरा मामला पारिवारिक है और जांच चल रही है.

यह पहली बार नहीं है जब वंशिका का ऐसा विवादित वीडियो सामने आया हो. 6 नवंबर को भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह अपनी मां बंटी देवी से हाथापाई करती, थप्पड़ मारती और गला दबाने की कोशिश करती नजर आई थीं. उस वीडियो में वंशिका चिल्ला रही थीं, 'ये घर मेरा है, प्लॉट मेरा है.'

संपत्ति को लेकर बेटी और माता-पिता में विवाद

वंशिका की मां ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनकी बेटी पिछले दो साल से अपने मैनेजर बॉयफ्रेंड के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है और उसने अपनी कमाई से कार और स्कूटर भी उसी के नाम पर खरीदे हैं. 

मां का आरोप है कि अब वंशिका और उसका बॉयफ्रेंड परिवार की संपत्ति और घर पर कब्जा करना चाहते हैं. वंशिका सोशल मीडिया पर लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर हैं. उनके YouTube चैनल पर 1.90 लाख सब्सक्राइबर्स और Instagram पर 7.42 लाख फॉलोअर्स हैं. परिवार का कहना है कि प्रसिद्धि मिलने के बाद से उनके व्यवहार में काफी बदलाव आया है.

इस मामले पर जब वंशिका से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया. वहीं, उनके मैनेजर की मां ने बताया कि दोनों फिलहाल दिल्ली स्थित फ्लैट में हैं.

 

---- समाप्त ----
