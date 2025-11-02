scorecardresearch
 

Feedback

UP: पति ने पत्नी को लोहे की रॉड से पीटकर मार डाला, तीन साल के बच्चे को शव के साथ कमरे में किया बंद

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में घरेलू विवाद के बाद एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी. आरोपी ने तीन साल के बेटे को मृतका के साथ कमरे में बंद कर दिया और फरार हो गया. अगली सुबह बच्चे की रोने की आवाज सुनकर परिजनों ने दरवाजा तोड़ा और घटना की सूचना पुलिस को दी. आरोपी को हिरासत में लिया गया है.

Advertisement
X
घरेलू विवाद में की हत्या. (Photo: Representational)
घरेलू विवाद में की हत्या. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. मौदहा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने कमरे का दरवाजा बंद कर अपने तीन साल के बच्चे को मां के शव के साथ अंदर ही छोड़ दिया और खुद फरार हो गया.

प्रेम विवाह के चार साल बाद टूटा रिश्ता

पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम मुइनुद्दीन है, जो सरकारी राशन डीलर (कोटेदार) है. करीब चार साल पहले उसने रोशनी (24) से प्रेम विवाह किया था. शनिवार रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ. गुस्से में आकर मुइनुद्दीन ने पास में रखी लोहे की रॉड से पत्नी पर हमला कर दिया. वारदात इतनी गंभीर थी कि रोशनी की मौके पर ही मौत हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

Girlfriend attempts suicide after boyfriend's murder (Photo- Screengrab)
हमीरपुर: प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या, सदमे में लड़की ने काटी अपनी गर्दन 
बैलगाड़ी से अस्पताल पहुंची प्रेग्नेंट महिला 
Pregnant woman reaches hospital in Hamirpur by bullock cart (Photo- ITG)
यूपी: सड़क न होने के कारण बैलगाड़ी से अस्पताल पहुंची प्रेग्नेंट महिला, दर्द से कराहती रही 
hamirpur dog controversy
हमीरपुर: 'भूरा' और 'शेरू' का विवाद 
Controversy over dog in Hamirpur (Photo- ITG)
'शेरू' और 'भूरा' पुकार पर उलझी पुलिस, यूं हुआ कुत्ते के असली मालिक का फैसला 

यह भी पढ़ें: हमीरपुर: प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या, सदमे में लड़की ने काटी अपनी गर्दन

मासूम की रोने की आवाज से खुला राज

रविवार सुबह परिवारवालों को कमरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए. बच्चा अपनी मां के खून से सने शव के पास बैठा रो रहा था. परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

Advertisement

आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपी को तलाश कर हिरासत में ले लिया गया है. उन्होंने कहा कि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Advertisement