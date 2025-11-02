UP: पति ने पत्नी को लोहे की रॉड से पीटकर मार डाला, तीन साल के बच्चे को शव के साथ कमरे में किया बंद

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. मौदहा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने कमरे का दरवाजा बंद कर अपने तीन साल के बच्चे को मां के शव के साथ अंदर ही छोड़ दिया और खुद फरार हो गया.

प्रेम विवाह के चार साल बाद टूटा रिश्ता

पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम मुइनुद्दीन है, जो सरकारी राशन डीलर (कोटेदार) है. करीब चार साल पहले उसने रोशनी (24) से प्रेम विवाह किया था. शनिवार रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ. गुस्से में आकर मुइनुद्दीन ने पास में रखी लोहे की रॉड से पत्नी पर हमला कर दिया. वारदात इतनी गंभीर थी कि रोशनी की मौके पर ही मौत हो गई.

मासूम की रोने की आवाज से खुला राज

रविवार सुबह परिवारवालों को कमरे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए. बच्चा अपनी मां के खून से सने शव के पास बैठा रो रहा था. परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि आरोपी को तलाश कर हिरासत में ले लिया गया है. उन्होंने कहा कि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है.

