scorecardresearch
 

Feedback

हमीरपुर: प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या, सदमे में लड़की ने काटी अपनी गर्दन

यह घटना हमीरपुर जिले के मौदहा थाना क्षेत्र के परछछ गांव में हुई. बांदा निवासी रवि (20) को प्रेमिका मनीषा से मिलने आने पर उसके परिजनों ने पकड़ लिया. पकड़े जाने पर रवि ने बचने के लिए प्रेमिका के चाचा पिंटू को चाकू मारकर घायल कर दिया. जवाब में प्रेमिका के परिजनों और गांव वालों ने रवि की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. प्रेमी की मौत से दुखी प्रेमिका ने अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या की कोशिश की.

Advertisement
X
प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका ने की जान देने की कोशिश (Photo- Screengrab)
प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका ने की जान देने की कोशिश (Photo- Screengrab)

यूपी के हमीरपुर में शादी से पहले प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पकड़े जाने पर प्रेमी ने प्रेमिका के चाचा को चाकू मारकर घायल किया था. प्रेमी की मौत की खबर सुनते ही 18 वर्षीय प्रेमिका ने धारदार हथियार से अपनी गर्दन काटकर जान देने की कोशिश की. प्रेमिका और उसके चाचा दोनों की हालत गंभीर है. 

प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या

हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र के परछछ गांव में बांदा के पैलानी निवासी रवि (20) अपनी प्रेमिका मनीषा (18) से उसकी शादी से पहले अंतिम बार मिलने पहुंचा था. प्रेमिका के परिजनों ने रवि को देख लिया और पकड़कर बांध लिया. इसके बाद परिजनों और गांव वालों ने लाठी-डंडों से रवि की पिटाई शुरू कर दी. रवि ने अपनी जान बचाने के लिए प्रेमिका के चाचा पिंटू (35) को चाकू मारकर घायल कर दिया था. पिटाई से रवि गंभीर रूप से घायल हो गया और पानी मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. 

सम्बंधित ख़बरें

बैलगाड़ी से अस्पताल पहुंची प्रेग्नेंट महिला 
Pregnant woman reaches hospital in Hamirpur by bullock cart (Photo- ITG)
यूपी: सड़क न होने के कारण बैलगाड़ी से अस्पताल पहुंची प्रेग्नेंट महिला, दर्द से कराहती रही 
hamirpur dog controversy
हमीरपुर: 'भूरा' और 'शेरू' का विवाद 
Controversy over dog in Hamirpur (Photo- ITG)
'शेरू' और 'भूरा' पुकार पर उलझी पुलिस, यूं हुआ कुत्ते के असली मालिक का फैसला 
Incident: Questions Raised on UP Police Encounter, The Secret Behind Dont Laugh
वारदात: UP पुलिस के एनकाउंटर पर उठे सवाल, 'हंसना मत' से खुला राज! 

प्रेमिका ने काटी अपनी गर्दन

मौदहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर चिकित्सकों ने रवि को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल चाचा पिंटू को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. प्रेमी रवि की मौत की खबर सुनते ही प्रेमिका मनीषा ने धारदार हथियार से अपनी गर्दन काट ली. गंभीर हालत में उसे भी मौदहा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से नाजुक हालत में उसे सदर अस्पताल (कानपुर) रेफर किया गया है. चाचा पिंटू और प्रेमिका मनीषा दोनों जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. 

Advertisement

पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा

पुलिस अधीक्षक डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि युवक रवि की मौत के मामले में मृतक के पिता उमाशंकर की तहरीर पर प्रेमिका के पिता पुत्तन, चाचा मुकेश व बल्ली उर्फ लवलेश, दादी कल्ली और चचेरे दादा सूबेदार उर्फ मुन्नी समेत पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.  पुलिस ने प्रेमी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    मुंबई होस्टेज
    IND vs AUS Live Score
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement