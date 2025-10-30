हमीरपुर: प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या, सदमे में लड़की ने काटी अपनी गर्दन

यूपी के हमीरपुर में शादी से पहले प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पकड़े जाने पर प्रेमी ने प्रेमिका के चाचा को चाकू मारकर घायल किया था. प्रेमी की मौत की खबर सुनते ही 18 वर्षीय प्रेमिका ने धारदार हथियार से अपनी गर्दन काटकर जान देने की कोशिश की. प्रेमिका और उसके चाचा दोनों की हालत गंभीर है.

प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या

हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र के परछछ गांव में बांदा के पैलानी निवासी रवि (20) अपनी प्रेमिका मनीषा (18) से उसकी शादी से पहले अंतिम बार मिलने पहुंचा था. प्रेमिका के परिजनों ने रवि को देख लिया और पकड़कर बांध लिया. इसके बाद परिजनों और गांव वालों ने लाठी-डंडों से रवि की पिटाई शुरू कर दी. रवि ने अपनी जान बचाने के लिए प्रेमिका के चाचा पिंटू (35) को चाकू मारकर घायल कर दिया था. पिटाई से रवि गंभीर रूप से घायल हो गया और पानी मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसे पानी नहीं दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

प्रेमिका ने काटी अपनी गर्दन

मौदहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने पर चिकित्सकों ने रवि को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल चाचा पिंटू को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. प्रेमी रवि की मौत की खबर सुनते ही प्रेमिका मनीषा ने धारदार हथियार से अपनी गर्दन काट ली. गंभीर हालत में उसे भी मौदहा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से नाजुक हालत में उसे सदर अस्पताल (कानपुर) रेफर किया गया है. चाचा पिंटू और प्रेमिका मनीषा दोनों जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं.

Advertisement

पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा

पुलिस अधीक्षक डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि युवक रवि की मौत के मामले में मृतक के पिता उमाशंकर की तहरीर पर प्रेमिका के पिता पुत्तन, चाचा मुकेश व बल्ली उर्फ लवलेश, दादी कल्ली और चचेरे दादा सूबेदार उर्फ मुन्नी समेत पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने प्रेमी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----