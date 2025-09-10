scorecardresearch
 

हमीरपुर: गैंगरेप पीड़िता की अस्पताल में मौत, दोनों आरोपी गिरफ्तार, गर्भवती थी युवती

हमीरपुर जिले की मंदबुद्धि युवती की गैंगरेप के बाद इलाज के दौरान कानपुर हैलट अस्पताल में मौत हो गई. घटना के आरोपियों रामबाबू और मुन्नीलाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पहले गैंगरेप की धाराओं में दर्ज मामले में अब हत्या की धारा भी जोड़ी गई है, शव का पोस्टमार्टम कर गांव भेजा जाएगा.

गैंगरेप और हत्या मामले में 4 गिरफ्तार
गैंगरेप और हत्या मामले में 4 गिरफ्तार

हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र की मंदबुद्धि युवती के साथ हुए गैंगरेप मामले ने नया मोड़ ले लिया है. युवती की इलाज के दौरान कानपुर के हैलट अस्पताल में मौत हो गई. मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया और गांव का माहौल गमगीन हो गया.

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता कुछ समय से अपने मायके में रह रही थी. गांव के रामबाबू और मुन्नीलाल से उसकी जान-पहचान हो गई थी. पीड़िता के पिता का कहना है कि उन्होंने कई बार दोनों को अपनी पुत्री से दूर रहने की हिदायत दी थी, लेकिन वे बाज नहीं आए. कुछ दिन पहले पीड़िता की गर्भावस्था की जानकारी परिवार को हुई, जिससे घर वाले हैरान रह गए.

गैंगरेप पीड़िता की इलाज के दौरान मौत 

पिता के अनुसार, जब उन्होंने रामबाबू को इस बारे में टोका तो उसने गालीगलौज शुरू कर दी. छह सितंबर की दोपहर रामबाबू और मुन्नीलाल पीड़िता को घर से बहला-फुसलाकर खेतों की ओर ले गए. वहां गर्भपात कराने के लिए गोलियां खिलाई और फिर बारी-बारी से उसके साथ रेप किया. इससे उसकी हालत बिगड़ गई. उसे तुरंत हमीरपुर से कानपुर रेफर किया गया था, जहां बुधवार तड़के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने गैंगरेप के बाद हत्या की धारा जोड़ी

घटना के बाद पुलिस ने तेजी दिखाई. हमीरपुर के सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पहले दर्ज गैंगरेप केस में अब हत्या की धारा भी जोड़ी गई है. आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेजा जाएगा और कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी.

