महिला ने गार्ड को जड़े थप्पड़, कॉलर पकड़कर खींचा...नोएडा की सोसाइटी का वीडियो वायरल

ग्रेटर नोएडा की प्रेसिथम सोसाइटी में एक महिला द्वारा सुरक्षा गार्ड को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है. घटना 18 तारीख की बताई जा रही है. गार्ड की शिकायत पर महिला के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.

महिला ने गार्ड को जड़े थप्पड़, कॉलर पकड़कर खींचा... (Photo: ITG)
महिला ने गार्ड को जड़े थप्पड़, कॉलर पकड़कर खींचा... (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक सेक्योरिटी गार्ड की पिटाई किए जाने का वीडियो सामने आया है. सीसीटीवी में कैद हुए इस वीडियो में एक महिला सोसाइटी के सेक्योरिटी गार्ड को तड़ातड़ थप्पड़ जड़े जा रही है. वह उसे पीटते हुए कॉलर पकड़कर थोड़ा आगे ले जाती है और फिर पीटती दिख रही है.हालांकि वह ऐसा क्यों कर रही है ये अभी तक साफ नहीं हो सका है.

घटना दनकौर थाना क्षेत्र की प्रेसिथम सोसाइटी की है. मारपीट का वीडियो 18 तारीख का बताया जा रहा है.गार्ड की शिकायत के बाद महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

गौरतलब है कि रेजिडेंशियल सोसाइटीज में गार्ड्स और आम लोगों के बीच झड़प का कोई पहला मामला नहीं है बल्कि पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं. इसी साल अप्रैल में ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी में सोमवार को एंट्री को लेकर बड़ा बवाल हो गया. बिना सोसाइटी स्टीकर के गाड़ी सोसाइटी में ले जाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मामला इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडे और लात-घूंसे चले.

मिली जानकारी के अनुसार, सोसाइटी के गेट पर तैनात गार्ड ने एक रेजिडेंट की गाड़ी को रोका, क्योंकि उस पर स्टीकर नहीं लगा था, तो गार्ड और रेजिडेंट के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि रेजिडेंट्स ने गार्ड और सिक्योरिटी इंचार्ज पर हमला कर दिया.

