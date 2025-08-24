ग्रेटर नोएडा दहेज हत्याकांड: 'पुलिस ने जो किया सही किया...', एनकाउंटर पर बोले निक्की के पिता

ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में मारी गई निक्की के पिता ने आरोपी पति विपिन के एनकाउंटर पर पुलिस का समर्थन किया है. उन्होंने कहा, 'जो अपराधी होता है, वो भागने की कोशिश करता ही है. विपिन भी अपराधी है. पुलिस ने सही किया. हमारी गुजारिश है कि बाकी आरोपियों को भी पकड़ा जाए.'

'मेरी बड़ी को मार दिया'

निक्की के पिता ने कहा, 'मेरी बड़ी को मार दिया गया, अब दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.' उन्होंने मांग की कि एनकाउंटर के बाद सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी, 'अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे.'

पिता ने यह भी बताया कि शादी के वक्त उन्होंने दहेज में पहले स्कॉर्पियो दी थी, बाद में जब बुलेट की मांग की गई तो वह भी दे दी, लेकिन इसके बावजूद उनकी बेटी को लगातार टॉर्चर किया जाता था. वहीं हत्या के आरोपी विपिन भाटी ने कहा, 'मुझे कोई पछतावा नहीं है. मैंने उसे नहीं मारा. वो खुद ही मर गई. पति-पत्नी के बीच झगड़े तो आम बात हैं.'

क्या है पूरा मामला?

आरोप है कि पति विपिन ने दहेज के लिए अपनी पत्नी निक्की की हत्या कर दी. उसने थिनर डालकर निक्की को जला दिया. पुलिस आरोपी को बरामदगी के लिए ले जा रही थी तभी उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की. पीछा करने पर जब वह नहीं रुका तो पुलिस ने गोली चलाई, जो विपिन के पैर में लगी. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

