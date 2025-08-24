scorecardresearch
 

ग्रेटर नोएडा दहेज हत्याकांड: 'पुलिस ने जो किया सही किया...', एनकाउंटर पर बोले निक्की के पिता

निक्की के पिता का कहना है कि उनकी बड़ी बेटी की हत्या कर दी गई, अब दोषियों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए. उन्होंने यह भी मांग रखी कि एनकाउंटर के बाद केवल गिरफ्तारी काफी नहीं है, बल्कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाए तो वे भूख हड़ताल शुरू करेंगे.

निक्की के पिता ने कहा कि पुलिस ने सही किया. हमारी गुजारिश है कि बाकी आरोपियों को भी पकड़ा जाए. (Photo: ITG)
ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में मारी गई निक्की के पिता ने आरोपी पति विपिन के एनकाउंटर पर पुलिस का समर्थन किया है. उन्होंने कहा, 'जो अपराधी होता है, वो भागने की कोशिश करता ही है. विपिन भी अपराधी है. पुलिस ने सही किया. हमारी गुजारिश है कि बाकी आरोपियों को भी पकड़ा जाए.'

'मेरी बड़ी को मार दिया'

निक्की के पिता ने कहा, 'मेरी बड़ी को मार दिया गया, अब दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.' उन्होंने मांग की कि एनकाउंटर के बाद सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी, 'अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे.'

पिता ने यह भी बताया कि शादी के वक्त उन्होंने दहेज में पहले स्कॉर्पियो दी थी, बाद में जब बुलेट की मांग की गई तो वह भी दे दी, लेकिन इसके बावजूद उनकी बेटी को लगातार टॉर्चर किया जाता था. वहीं हत्या के आरोपी विपिन भाटी ने कहा, 'मुझे कोई पछतावा नहीं है. मैंने उसे नहीं मारा. वो खुद ही मर गई. पति-पत्नी के बीच झगड़े तो आम बात हैं.'

क्या है पूरा मामला?

आरोप है कि पति विपिन ने दहेज के लिए अपनी पत्नी निक्की की हत्या कर दी. उसने थिनर डालकर निक्की को जला दिया. पुलिस आरोपी को बरामदगी के लिए ले जा रही थी तभी उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की. पीछा करने पर जब वह नहीं रुका तो पुलिस ने गोली चलाई, जो विपिन के पैर में लगी. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

