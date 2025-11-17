scorecardresearch
 

गोरखपुर: बेड पर प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ाई पत्नी, विरोध किया तो रेत दिया पति का गला

गोरखपुर के उरुवा बाजार में एक आदमी को उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने चाकू से घायल कर दिया. प्रादुम चौरसिया ने अपनी पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी अंकित को एक्शन में पकड़ लिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दो चाकू व मोटरसाइकिल जब्त की. पीड़ित अब सुरक्षित है और बयान दर्ज करा चुका है.

घर पर कोई नहीं था तो पत्नी ने प्रेमी को बुला लिया. (Photo: Representational)
गोरखपुर के उरुवा बाजार में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. पुलिस के अनुसार, प्रादुम (चैतू) चौरसिया ने अपनी पत्नी प्रियंका चौरसिया को उसके प्रेमी अंकित चौरसिया के साथ एक आपत्तिजनक स्थिति में पाया. गुस्साए पति के गर्दन पर दोनों ने चाकू से हमला कर दिया.

दोनों आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि घटना के बाद अंकित और प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों के पास से दो चाकू और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई. घटना के बाद पीड़ित गंभीर चोटों के बावजूद अब खतरे से बाहर है और पुलिस को अपना बयान भी दर्ज कर चुका है.

क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, प्रियंका दुधारा की निवासी है, तीन साल पहले प्रादुम से शादी की थी लेकिन उसका प्रेम संबंध अंकित के साथ जारी था. प्रादुम को जब यह बात पता चली तो अक्सर दोनों में झगड़े होते रहते थे.

रविवार को प्रियंका ने अपने ससुराल वालों की गैरमौजूदगी में अंकित को घर बुलाया. प्रादुम के अचानक लौटने पर दोनों के बीच बहस हुई. इसके बाद प्रियंका और अंकित ने प्रादुम को रस्सी से बांधकर चाकू से हमला किया. प्रादुम को गर्दन और शरीर पर गंभीर चोटें आईं.

SP साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि प्रादुम अब सुरक्षित है और पुलिस को बयान दे चुका है. पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच जारी है.

