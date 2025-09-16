scorecardresearch
 

Feedback

पुलिस पर भड़की भीड़, कर दिया पथराव, जान बचाकर भागे जवान... गोरखपुर NEET स्टूडेंट हत्याकांड से ग्रामीणों में उबाल

गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ. आरोप है कि युवक को गो तस्करों ने गोली मार दी. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी तस्करों की पहचान कर ली है. उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई हैं.

Advertisement
X
गोरखपुर में पुलिस पर पथराव (PHOTO- ITG
गोरखपुर में पुलिस पर पथराव (PHOTO- ITG

यूपी के गोरखपुर में गो तस्करों द्वारा एक युवक की हत्या करने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. आक्रोशित भीड़ ने पुलिस फोर्स पर पथराव कर दिया. सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे लोगों को पुलिस ने जब आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की तो वे भड़क उठे. इस बीच कुछ युवकों ने पुलिसवालों पर ईंट-पत्थर चलाने शुरू कर दिए.  जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिसकर्मी बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे. कुछ चोटिल भी हुए हैं. पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया है.   

आरोप है कि बीती रात पिपराइच थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय दीपक गुप्ता को गो तस्करों ने गोली मार दी. मृतक दीपक नीट का छात्र था. परिजनों का आरोप है कि दीपक को पहले अगवा किया गया फिर उसके मुंह में गोली मारी गई. फिलहाल, पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है. एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. 

बताया जा रहा है कि पुलिस ने गो तस्करों की पहचान उनके पिकअप वाहन के जरिए की है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें बनाई गई हैं. सीसीटीवी फुटेज की मदद से पिकअप का रूट पता लगाया गया है. परिजनों की तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. इस घटना में दो पिकअप पर सवार कुल 6 गो तस्कर शामिल थे. 

सम्बंधित ख़बरें

गोरखपुर में नीट छात्र की गोली मारकर हत्या 
UP में पशु तस्करों ने ले ली NEET छात्र की जान, देखें 'एक और एक ग्यारह' 
Gorakhpur: Thuggery of smugglers, a young man shot in the mouth.
गोरखपुर: पशु तस्करों ने युवक को मारी गोली, गुस्साए लोग-प्रदर्शन 
दीपक गुप्ता, जिसकी पशु तस्करों ने गोली मारकर हत्या कर दी. (File Photo: Gajendra Tripathi/ITG)
पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली, गोरखपुर में NEET के छात्र की हत्या... धरने पर बैठे परिजन 
woman chasing man with bike
महिला ने बाइक से किया पीछा, कॉलर पकड़कर खींचा, शख्स को जड़े थप्पड़, VIDEO 

बिहार और यूपी के तस्करों का गिरोह

इस वारदात को अंजाम देने वाले 6 गो तस्करों में से कुछ रामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और बिहार के गोपालगंज से हैं. बिहार के गोपालगंज के गो तस्कर गिरोह के तीन सदस्य भी इस घटना में शामिल थे. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से तस्करों के पिकअप वाहनों को ट्रैक किया है. इन फुटेज के आधार पर ही आरोपियों की पहचान की गई है. पुलिस की टीमें अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं. उम्मीद है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें कानून के सामने लाया जाएगा. फिलहाल, इलाके में तनाव व्याप्त है. पुलिस गश्त कर रही है. देखें वीडियो- 

Advertisement

भीड़ का गुस्सा, एक तस्कर को पीटा

जानकारी के मुताबिक, सोमवार देर रात जंगलधूसड़ गांव में तस्कर तीन गाड़ियों से मवेशी चुराने आए थे. गांववालों का शोर सुनकर दीपक भी उनका पीछा करने लगा. तभी तस्करों ने उसे जबरन डीसीएम में बैठा लिया और करीब एक घंटे तक घुमाते रहे. इसके बाद बेरहमी से उसके मुंह में गोली मारकर उसकी जान ले ली. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. 

दीपक गुप्ता की हत्या के बाद, उसका शव घर से 4 किलोमीटर दूर सरैया गांव में फेंक दिया गया. इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने एक डीसीएम (ट्रक) को पकड़कर आग लगा दी. दूसरे डीसीएम में सवार तस्कर भाग निकले, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा करके एक तस्कर को पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा. उसे बचाने आए एसपी नार्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम भी घायल हो गए. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement