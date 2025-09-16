पुलिस पर भड़की भीड़, कर दिया पथराव, जान बचाकर भागे जवान... गोरखपुर NEET स्टूडेंट हत्याकांड से ग्रामीणों में उबाल

यूपी के गोरखपुर में गो तस्करों द्वारा एक युवक की हत्या करने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. आक्रोशित भीड़ ने पुलिस फोर्स पर पथराव कर दिया. सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे लोगों को पुलिस ने जब आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की तो वे भड़क उठे. इस बीच कुछ युवकों ने पुलिसवालों पर ईंट-पत्थर चलाने शुरू कर दिए. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिसकर्मी बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे. कुछ चोटिल भी हुए हैं. पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया है.

आरोप है कि बीती रात पिपराइच थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय दीपक गुप्ता को गो तस्करों ने गोली मार दी. मृतक दीपक नीट का छात्र था. परिजनों का आरोप है कि दीपक को पहले अगवा किया गया फिर उसके मुंह में गोली मारी गई. फिलहाल, पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है. एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.

बताया जा रहा है कि पुलिस ने गो तस्करों की पहचान उनके पिकअप वाहन के जरिए की है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें बनाई गई हैं. सीसीटीवी फुटेज की मदद से पिकअप का रूट पता लगाया गया है. परिजनों की तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. इस घटना में दो पिकअप पर सवार कुल 6 गो तस्कर शामिल थे.

बिहार और यूपी के तस्करों का गिरोह

इस वारदात को अंजाम देने वाले 6 गो तस्करों में से कुछ रामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और बिहार के गोपालगंज से हैं. बिहार के गोपालगंज के गो तस्कर गिरोह के तीन सदस्य भी इस घटना में शामिल थे. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से तस्करों के पिकअप वाहनों को ट्रैक किया है. इन फुटेज के आधार पर ही आरोपियों की पहचान की गई है. पुलिस की टीमें अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं. उम्मीद है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें कानून के सामने लाया जाएगा. फिलहाल, इलाके में तनाव व्याप्त है. पुलिस गश्त कर रही है. देखें वीडियो-

भीड़ का गुस्सा, एक तस्कर को पीटा

जानकारी के मुताबिक, सोमवार देर रात जंगलधूसड़ गांव में तस्कर तीन गाड़ियों से मवेशी चुराने आए थे. गांववालों का शोर सुनकर दीपक भी उनका पीछा करने लगा. तभी तस्करों ने उसे जबरन डीसीएम में बैठा लिया और करीब एक घंटे तक घुमाते रहे. इसके बाद बेरहमी से उसके मुंह में गोली मारकर उसकी जान ले ली. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

दीपक गुप्ता की हत्या के बाद, उसका शव घर से 4 किलोमीटर दूर सरैया गांव में फेंक दिया गया. इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने एक डीसीएम (ट्रक) को पकड़कर आग लगा दी. दूसरे डीसीएम में सवार तस्कर भाग निकले, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा करके एक तस्कर को पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा. उसे बचाने आए एसपी नार्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी पुरुषोत्तम भी घायल हो गए.

