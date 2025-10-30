scorecardresearch
 

Feedback

गोरखपुर का 'कातिल' भाई, 5 लाख के लिए दुपट्टे से घोंट दिया बहन का गला, बाइक से लाश को लगाया ठिकाने

यह घटना गोरखपुर के गोरखनाथ थानाक्षेत्र के नयागांव की है. नीलम निषाद (19 वर्ष) की हत्या का खुलासा बुधवार 29 अक्टूबर की देर रात हुआ. उसकी हत्या उसके सगे बड़े भाई रामआशीष (32 वर्ष) ने की थी. उसने छठ के दिन 27 अक्टूबर की रात को घर में दुपट्टे से गला दबाकर बहन की हत्या की. सड़क चौड़ीकरण में मिली 5 लाख रुपये के मुआवजे को लेकर बहन से विवाद हत्या का कारण बना. आरोपी ने शव को बोरे में भरकर बाइक से ले जाकर कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया में गन्ने के खेत में फेंक दिया था.

Advertisement
X
भाई ने की बहन की हत्या, घर में मचा कोहराम (Photo- Screengrab)
भाई ने की बहन की हत्या, घर में मचा कोहराम (Photo- Screengrab)

यूपी के गोरखपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक सगे भाई ने 5 लाख रुपये के मुआवजे को लेकर हुए विवाद में अपनी छोटी बहन की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने शव बोरे में भरकर बाइक से कुशीनगर में फेंक आया.  पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर कातिल भाई को गिरफ्तार कर लिया है. 

पैसों के विवाद में रची हत्या की साजिश

गोरखनाथ थानाक्षेत्र के नयागांव की रहने वाली 19 वर्षीय नीलम निषाद की गुमशुदगी की सूचना 27 अक्टूबर की शाम दी गई थी. अगले दिन परिवारीजनों ने ही उसके बड़े भाई रामआशीष पर हत्या का आरोप लगाया. मृतका के पिता चिंकू निषाद ने बताया कि कुछ महीने पहले सड़क चौड़ीकरण में उनकी जमीन गई थी, जिसका मुआवजा 5 लाख रुपये मिला था. नीलम की शादी तय हो चुकी थी और उस मुआवजे में से कुछ रुपये से गहने खरीदे गए थे. बड़ा बेटा रामआशीष यह मुआवजा राशि मांग रहा था, जबकि बहन उसे अपना हिस्सा बता रही थी. 

सम्बंधित ख़बरें

ट्रेन से कटकर कपल की मौत  
couple committed suicide by jumping in front of train (Photo- AI Generated)
गोरखपुर: छठ पूजा की रात प्रेमी जोड़े ने दी जान, एक-दूजे का हाथ पकड़ ट्रेन के सामने कूदे  
फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस(एएफपी) बीमारी से ग्रसित युवक, जिसकी डॉक्टरों ने की सर्जरी. (Photo: Screengrab)
BRD मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने दुर्लभ बीमारी से ग्रसित युवक को दी नई जिंदगी, सर्जरी कर निकाली गांठें 
Student brutally beaten in Gorakhpur (Photo- Screengrab)
गोरखपुर में टीचर की हैवानियत! मुक्का मारकर बच्चे का दांत तोड़ा, कमरे में बंद कर पीटा  
SUV destroyed in Gorakhpur road accident (Photo- ITG)
VIDEO: गोरखपुर-नेपाल हाइवे पर टकराईं तीन गाड़ियां, 2 की मौत, कई घायल  

गला दबाकर हत्या, बोरे में फेंक आया शव

पुलिस की पूछताछ में पहले रामआशीष ने कुशीनगर में पत्नी के पास होने की बात कहकर टालमटोल की. लेकिन सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज ने हत्या का राज खोल दिया. नीलम के लापता होने के बाद एक फुटेज में भाई रामआशीष को बाइक पर बोरा ले जाते हुए कैद किया गया था. 

Advertisement

पूछताछ में वह पहले बोरे में गेहूं होने की बात कह रहा था, लेकिन बाद में टूट गया और उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली. उसने घर में दुपट्टे से नीलम का गला दबाया और शव को बोरी में भरकर कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में गन्ने के खेत में फेंक दिया. 

CCTV फुटेज से हुआ खुलासा

बुधवार 29 अक्टूबर की देर रात पुलिस ने आरोपी भाई रामआशीष की निशानदेही पर कुशीनगर से शव बरामद कर लिया. रामआशीष पेशे से राजगीर है. उसका छोटा भाई गोलू पहले से ही लड़की भगाने के आरोप में जेल में बंद है. पिता चिंकू निषाद के मुताबिक, रामआशीष पत्नी के साथ अलग रहता है और पैतृक संपत्ति के 5 लाख रुपये को लेकर बहन से विवाद कर रहा था. पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement