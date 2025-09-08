scorecardresearch
 

Feedback

UP: हत्या से ठीक पहले बताए कातिलों के नाम, मौत के बाद वायरल हुआ युवक का वीडियो

गोरखपुर के चिलुआताल में पुरानी रंजिश में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घायल हालत में युवक ने अपने कातिल का नाम बताया और यह वीडियो उसकी मौत के बाद वायरल हो गया. मृतक की पहचान राहुल चौहान (27) के रूप में हुई है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

Advertisement
X
युवक ने मरने से पहले बताए हमलावरों के नाम (Photo: Screengrab)
युवक ने मरने से पहले बताए हमलावरों के नाम (Photo: Screengrab)

यूपी के गोरखपुर जिले में हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई है. चिलुआताल थाना क्षेत्र के बरगदवा निवासी राहुल चौहान (27 वर्ष) को शनिवार रात कुछ बदमाशों ने चाकू से गोद दिया. बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया.

घात लगाए बदमाशों ने किया हमला

घटना उस समय हुई जब राहुल शनिवार देर शाम बरगदवा चौराहे से अपने घर लौट रहा था. रास्ते में राज मेडिकल स्टोर्स के पास पहले से घात लगाए बैठे दीपू उर्फ संदीप चौहान और उसके दो अज्ञात साथियों ने उसे घेर लिया. विवाद के दौरान गाली-गलौज हुई और तभी दीपू ने धारदार हथियार से राहुल पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. राहुल लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा.

सम्बंधित ख़बरें

पेट्रोल नं मिलने पर लड़की ने जमकर हंगामा किया- (Photo: Screengrab)
बिना हेलमेट पेट्रोल देने से किया मना तो लड़की ने सेल्स गर्ल को पीटा, VIDEO वायरल 
India's Chief of Defense Staff General Anil Chauhan
CDS अनिल चौहान ने चीन के साथ सीमा विवाद को बताया सबसे बड़ी चुनौती, भारत के लिए 4 बड़े खतरे भी गिनाए 
CM Yogi with CDS in Gorakhpur (Photo: x/@myogiadityanath)
CDS जनरल अनिल चौहान ने गोरखनाथ मंदिर में किए दर्शन, CM योगी भी रहे मौजूद 
बेटे को MSC मैथ में एक नंबर मिलने के सदमे में पिता की मौत हाे गई (Photo: AI-generated)
MSC गणित कर रहे बेटे को एग्जाम में मिला एक नंबर, प्रोफेसर्स से मिलने आए पिता की सदमे में मौत 
In Gorakhpur, a husband shot his wife, captured on CCTV.
गोरखपुर में सनसनीखेज मर्डर, पति ने पत्नी को सरेआम गोली मारी 

गंभीर रूप से घायल राहुल को परिजनों ने आनन-फानन में बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई. मृतक के भाई अशोक चौहान की तहरीर पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है.

मरने से पहले युवक ने बताए कातिलों के नाम

दरअसल राहुल पर हमला होने के बाद मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने घायल राहुल का वीडियो बना लिया था. वीडियो में राहुल ने स्पष्ट रूप से अपने कातिल का नाम दीपू उर्फ संदीप चौहान बताया था. यह वीडियो उसकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Advertisement

पुलिस के अनुसार, यह घटना पुरानी रंजिश का नतीजा है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो को भी सबूत के तौर पर लिया जाएगा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. मृतक की पत्नी और परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement