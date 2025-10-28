गोरखपुर में छठ पूजा की रात प्रेमी जोड़े ने दी जान, एक-दूजे का हाथ पकड़ ट्रेन के सामने कूदे

यूपी के गोरखपुर के पिपराइच रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा की रात प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. युवक की पहचान विश्वकर्मा कुमार (21) और युवती (18) के रूप में हुई. युवक हैदराबाद से दिवाली पर घर आया था. दोनों लंबे समय से रिश्ते में थे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है.

आपको बता दें कि यह घटना छठ पूजा की रात को करीब 9:30 बजे हुई. प्रेमी युगल एक-दूसरे का हाथ पकड़कर ट्रेन की चपेट में आ गए. युवक पीली टीशर्ट और जींस में था, जबकि युवती का शव न्यूड अवस्था में मिला, उसके शरीर पर गंभीर चोटें थीं. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

युवक हैदराबाद में पेंट पॉलिश का काम करता था और दिवाली पर घर आया था. युवती कस्बे की एक कपड़े की दुकान में काम करती थी. सोमवार को छठ पर दुकान से निकलने के बाद युवती विश्वकर्मा से मिलने स्टेशन पहुंची थी. दोनों काफी देर तक प्लेटफार्म पर बातचीत कर रहे थे. जब ट्रेन आई, तो उन्होंने एक साथ कूदकर अपनी जान दे दी. विश्वकर्मा की मई में शादी तय थी.

ट्रेन ड्राइवर की सूचना पर जीआरपी मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लिया. मोबाइल से पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी. घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा है. हालांकि, मृत लड़की की मां ने घटनास्थल पर मृत लड़के पर पूर्व में छेड़खानी का आरोप भी लगाया है. पुलिस परिजनों से बात कर रही है और आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है.

