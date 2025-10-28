scorecardresearch
 

Feedback

गोरखपुर में छठ पूजा की रात प्रेमी जोड़े ने दी जान, एक-दूजे का हाथ पकड़ ट्रेन के सामने कूदे

गोरखपुर के पिपराइच रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा की रात प्रेमी युगल विश्वकर्मा कुमार (21) और 18 वर्षीय युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे. मौके पर ही उनकी मौत हो गई. युवक हैदराबाद में पेंट पॉलिश का काम करता था और दिवाली पर घर आया था. पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है.

Advertisement
X
ट्रेन के आगे कूदकर प्रेमी जोड़े ने दी जान (Photo- AI Generated)
ट्रेन के आगे कूदकर प्रेमी जोड़े ने दी जान (Photo- AI Generated)

यूपी के गोरखपुर के पिपराइच रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा की रात प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. युवक की पहचान विश्वकर्मा कुमार (21) और युवती (18) के रूप में हुई. युवक हैदराबाद से दिवाली पर घर आया था. दोनों लंबे समय से रिश्ते में थे. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है.

आपको बता दें कि यह घटना छठ पूजा की रात को करीब 9:30 बजे हुई. प्रेमी युगल एक-दूसरे का हाथ पकड़कर ट्रेन की चपेट में आ गए. युवक पीली टीशर्ट और जींस में था, जबकि युवती का शव न्यूड अवस्था में मिला, उसके शरीर पर गंभीर चोटें थीं. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

युवक हैदराबाद में पेंट पॉलिश का काम करता था और दिवाली पर घर आया था. युवती कस्बे की एक कपड़े की दुकान में काम करती थी. सोमवार को छठ पर दुकान से निकलने के बाद युवती विश्वकर्मा से मिलने स्टेशन पहुंची थी. दोनों काफी देर तक प्लेटफार्म पर बातचीत कर रहे थे. जब ट्रेन आई, तो उन्होंने एक साथ कूदकर अपनी जान दे दी. विश्वकर्मा की मई में शादी तय थी. 

सम्बंधित ख़बरें

फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस(एएफपी) बीमारी से ग्रसित युवक, जिसकी डॉक्टरों ने की सर्जरी. (Photo: Screengrab)
BRD मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने दुर्लभ बीमारी से ग्रसित युवक को दी नई जिंदगी, सर्जरी कर निकाली गांठें 
Student brutally beaten in Gorakhpur (Photo- Screengrab)
गोरखपुर में टीचर की हैवानियत! मुक्का मारकर बच्चे का दांत तोड़ा, कमरे में बंद कर पीटा  
SUV destroyed in Gorakhpur road accident (Photo- ITG)
VIDEO: गोरखपुर-नेपाल हाइवे पर टकराईं तीन गाड़ियां, 2 की मौत, कई घायल  
Yogi Adityanath: A Commitment to Cattle Conservation on Govardhan Puja
'गो और गोवंश का महत्व...' गोवर्धन पूजा पर बोले CM योगी 
Deceased Munna Sahni (Photo- ITG)
चारपाई पर सोए पति की गोली मारकर हत्या, बगल में लेटी पत्नी को नहीं लगी भनक! 

ट्रेन ड्राइवर की सूचना पर जीआरपी मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लिया. मोबाइल से पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी. घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा है. हालांकि, मृत लड़की की मां ने घटनास्थल पर मृत लड़के पर पूर्व में छेड़खानी का आरोप भी लगाया है. पुलिस परिजनों से बात कर रही है और आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement