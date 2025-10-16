scorecardresearch
 

Feedback

गोरखपुर: चारपाई पर सोए पति की गोली मारकर हत्या, बगल में लेटी पत्नी को नहीं लगी भनक! टॉर्च जलाकर देखा तो...

गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र में पत्नी के साथ सो रहे 52 वर्षीय जूस विक्रेता मुन्ना साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. गोली लगने के कुछ देर बाद पत्नी की नींद खुली. मुन्ना को लहूलुहान देख उसने शोर मचाया, पर अस्पताल ले जाते समय मुन्ना की मौत हो गई.

Advertisement
X
मृतक मुन्ना साहनी (Photo- ITG)
मृतक मुन्ना साहनी (Photo- ITG)

यूपी के गोरखपुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पत्नी के साथ सो रहे जूस विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हैरानी की बात यह है कि पत्नी को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि वह भी उसी चारपाई में लेटी थी जिसमें उसका पति लेटा था. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जांच-पड़ताल जारी है.  

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मामला बांसगांव थाना क्षेत्र के गोड़सरी का है. मृतक मुन्ना साहनी (52) के पीठ में गोली मारी गई है. सूचना पर एसएसपी, एसपी साउथ और सीओ समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है. परिवार व आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. 

बताया जा रहा है कि जब गोली चली तब पत्नी की नींद खुली. लेकिन उसने किसी को आते-जाते नहीं देखा. टॉर्च जलाने पर मुन्ना को लहूलुहान देखा तो शोर मचाकर लोगों को बुलाया. आनन-फानन में घायल मुन्ना को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई. 

सम्बंधित ख़बरें

Ravi Kishan pens emotional note on winning Filmfare Award
फिल्मफेयर मिलते ही और 'रॉकेट' हो गए रवि किशन, बोले- अब ऑस्कर की बारी 
Afsari alias Shahnaz arrested by Gorakhpur Police (Photo- ITG)
VIDEO: बुर्के में ज्वेलर्स की दुकान में एंट्री, पलक झपकते सोने-चांदी के आभूषण पार 
Granddaughter, along with her mother, murdered her grandmother (Photo- ITG)
'बंगालिन' कहकर चिढ़ाती थी दादी, पोती ने गड़ासी ने काट दिया सिर, फिर लाश को...  
A widowed mother of two children absconds with a 16-year-old boy
Instagram पर हुआ प्यार, दो बच्चों की मां 16 साल के किशोर को लेकर हुई फरार 
नाला खुदाई के दौरान गिरा मकान, Video 

परिजनों का कहना है कि मुन्ना साहनी हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति था, जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी. उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी. ऐसे में उसकी हत्या की वजह से पूरा गांव अचंभित है. 

Advertisement

उधर, सूचना मिलते ही एसएसपी राज करन नय्यर और एसपी दक्षिणी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और हत्या के कारणों तथा हमलावरों की पहचान के लिए टीम गठित की गई है. वहीं, मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement