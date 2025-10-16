गोरखपुर: चारपाई पर सोए पति की गोली मारकर हत्या, बगल में लेटी पत्नी को नहीं लगी भनक! टॉर्च जलाकर देखा तो...

यूपी के गोरखपुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पत्नी के साथ सो रहे जूस विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हैरानी की बात यह है कि पत्नी को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि वह भी उसी चारपाई में लेटी थी जिसमें उसका पति लेटा था. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जांच-पड़ताल जारी है.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मामला बांसगांव थाना क्षेत्र के गोड़सरी का है. मृतक मुन्ना साहनी (52) के पीठ में गोली मारी गई है. सूचना पर एसएसपी, एसपी साउथ और सीओ समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है. परिवार व आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है.
बताया जा रहा है कि जब गोली चली तब पत्नी की नींद खुली. लेकिन उसने किसी को आते-जाते नहीं देखा. टॉर्च जलाने पर मुन्ना को लहूलुहान देखा तो शोर मचाकर लोगों को बुलाया. आनन-फानन में घायल मुन्ना को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई.
परिजनों का कहना है कि मुन्ना साहनी हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति था, जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी. उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी. ऐसे में उसकी हत्या की वजह से पूरा गांव अचंभित है.
उधर, सूचना मिलते ही एसएसपी राज करन नय्यर और एसपी दक्षिणी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और हत्या के कारणों तथा हमलावरों की पहचान के लिए टीम गठित की गई है. वहीं, मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.