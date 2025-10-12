scorecardresearch
 

गोरखपुर में PWD की लापरवाही से हादसा... नाला खुदाई के दौरान भरभराकर गिरा मकान, इंजीनियर-ठेकेदार मौके से फरार

गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से बड़ा हादसा टल गया. नाला खुदाई के दौरान पोकलैंड मशीन से नाले के पास बना मकान भरभराकर गिर गया. गनीमत रही कि परिवार के सभी नौ सदस्य समय रहते बाहर निकल आए. हादसे के बाद इंजीनियर और ठेकेदार मौके से फरार हो गए. ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

PWD पर लापरवाही का आरोप.(Photo: Gajendra Tripathi/ITG)
PWD पर लापरवाही का आरोप.(Photo: Gajendra Tripathi/ITG)

गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में शनिवार शाम बड़ा हादसा होते-होते टल गया. टिकरिया बालापार स्थित ग्राम सभा मंगलपुर के जगदीपुर टोला में पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़क चौड़ीकरण और नाला खुदाई का कार्य चल रहा था. इसी दौरान पोकलैंड मशीन से खुदाई करते वक्त नाले से सटा मकान अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे के वक्त घर में नौ लोग मौजूद थे, जो समय रहते बाहर निकल आए. इससे बड़ा हादसा टल गया.

स्थानीय निवासी रामगोपाल गुप्ता ने बताया कि पोकलैंड मशीन से नाले की खुदाई के दौरान घर में कंपन महसूस हुआ था. उन्होंने इंजीनियर और ठेकेदार से मजदूरों के जरिए खुदाई करने की मांग की थी, लेकिन ठेकेदार ने लापरवाही दिखाते हुए मशीन से काम जारी रखा. कुछ ही देर बाद तेज कंपन के साथ घर का आगे का हिस्सा ध्वस्त हो गया.

इससे मकान में गहरी दरारें पड़ गईं और बगल में स्थित श्याम बिहारी गुप्ता के घर की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. लोगों के शोर मचाने पर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर, ठेकेदार और मजदूर मौके से भाग गए. ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है.

देखें वीडियो...

रामगोपाल का कहना है कि मकान का बाकी हिस्सा भी कमजोर हो चुका है और कभी भी गिर सकता है. घर के अंदर खड़ी दो बाइक समेत अन्य जरूरी सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया है. फिलहाल स्थानीय पुलिस और प्रशासन को सूचना दे दी गई है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की ओर से अब तक कोई मदद नहीं मिली है.

---- समाप्त ----
