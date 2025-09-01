scorecardresearch
 

Feedback

गोरखपुर: CM योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर BJP विधायक महेंद्र पाल सिंह के भाई भोलेंद्र पाल सिंह गिरफ्तार

गोरखपुर में बीजेपी विधायक महेंद्र पाल सिंह के भाई भोलेंद्र पाल सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके ओएसडी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement
X
भोलेंद्र पाल सिंह विधायक महेंद्र पाल सिंह के छोटे भाई हैं- (File Photo: ITG)
भोलेंद्र पाल सिंह विधायक महेंद्र पाल सिंह के छोटे भाई हैं- (File Photo: ITG)

गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके ओएसडी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना भाजपा विधायक के भाई को भारी पड़ गया. पुलिस ने विधायक महेंद्र पाल सिंह के छोटे भाई भोलेंद्र पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, भोलेंद्र सोशल मीडिया पर लगातार विवादित और अमर्यादित पोस्ट कर रहे थे. इन पोस्टों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके ओएसडी को लेकर कई आपत्तिजनक बातें लिखी गईं. शिकायत दर्ज होने के बाद मामला गंभीरता से लिया गया और आरोपी की तलाश शुरू हुई.

कुशीनगर के एक होटल में छिपे थे भोलेंद्र पाल सिंह
गोरखपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर आरोपी की लोकेशन ट्रैक की. रविवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि भोलेंद्र कुशीनगर के एक होटल में छिपे हुए हैं. इसके बाद संयुक्त टीम ने होटल में छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

सम्बंधित ख़बरें

Witness Milind Joshirao told the court that ATS officers threatened to torture him and coerced him to name Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath
'योगी आदित्यनाथ का भी नाम लेने का बनाया गया था दबाव', मालेगांव ब्लास्ट केस के गवाह का दावा 
cm yogi,
आज से यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ चलेगा ये विशेष अभियान, जानिए आपको क्या रखनी होगी सावधानी  
CM Yogi review meeting
'जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही अक्षम्य', समीक्षा बैठक में बोले सीएम योगी  
नोएडा में एयरक्राफ्ट इंजन और एयरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत हुई (File Photo: PTI)
राजनाथ-योगी ने नोएडा में एयरक्राफ्ट इंजन टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया 
राजनाथ सिंह ने दोहराया कि भारत अपने हित से समझौता नहीं करेगा (File Photo: PTI)
'अंतरराष्ट्रीय संबंधों में न स्थायी दोस्त होते हैं न दुश्मन', बोले राजनाथ सिंह 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही खोजबीन का नतीजा है. आरोपी लगातार पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था और जगह-जगह ठिकाने बदल रहा था. हालांकि, पुलिस की सख्ती और निगरानी के बाद आखिरकार वह गिरफ्त में आ गया.

Advertisement

भोलेंद्र को गोरखपुर लाया गया
गिरफ्तारी के बाद भोलेंद्र को गोरखपुर लाया गया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है. इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है क्योंकि आरोपी खुद सत्तारूढ़ दल भाजपा के विधायक का भाई है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी या अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक पोस्ट गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है और इसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल, भोलेंद्र पाल सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और जल्द ही अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement