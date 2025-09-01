गोरखपुर: CM योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर BJP विधायक महेंद्र पाल सिंह के भाई भोलेंद्र पाल सिंह गिरफ्तार

गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके ओएसडी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना भाजपा विधायक के भाई को भारी पड़ गया. पुलिस ने विधायक महेंद्र पाल सिंह के छोटे भाई भोलेंद्र पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, भोलेंद्र सोशल मीडिया पर लगातार विवादित और अमर्यादित पोस्ट कर रहे थे. इन पोस्टों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके ओएसडी को लेकर कई आपत्तिजनक बातें लिखी गईं. शिकायत दर्ज होने के बाद मामला गंभीरता से लिया गया और आरोपी की तलाश शुरू हुई.

कुशीनगर के एक होटल में छिपे थे भोलेंद्र पाल सिंह

गोरखपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर आरोपी की लोकेशन ट्रैक की. रविवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि भोलेंद्र कुशीनगर के एक होटल में छिपे हुए हैं. इसके बाद संयुक्त टीम ने होटल में छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही खोजबीन का नतीजा है. आरोपी लगातार पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था और जगह-जगह ठिकाने बदल रहा था. हालांकि, पुलिस की सख्ती और निगरानी के बाद आखिरकार वह गिरफ्त में आ गया.

भोलेंद्र को गोरखपुर लाया गया

गिरफ्तारी के बाद भोलेंद्र को गोरखपुर लाया गया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है. इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है क्योंकि आरोपी खुद सत्तारूढ़ दल भाजपा के विधायक का भाई है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी या अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक पोस्ट गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है और इसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल, भोलेंद्र पाल सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और जल्द ही अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

