scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बहन को पीटकर डिक्की में डाला, गला घोंटकर कुचल दिया कार से... भाई ने दी फोन पर बात करने की सजा, मां ने भी दिया साथ

गोंडा में मिली अज्ञात युवती की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए मृतका की पहचान बस्ती जिले की अनुराधा के रूप में की और उसकी मां व भाई को गिरफ्तार किया. भाई ने फोन पर बात करने की बात से नाराज़ होकर बहन की बेरहमी से हत्या की, डिक्की में डालकर गला घोंटा और बाद में शव पर कार चढ़ाकर फरार हो गया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त गाड़ी भी बरामद कर ली है.

Advertisement
X
बहन का गला घोंटकर कुचला कार से...भाई ने दी ऐसी सजा (Photo: itg)
बहन का गला घोंटकर कुचला कार से...भाई ने दी ऐसी सजा (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीते दिनों मिली अज्ञात युवती की लाश के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है.पुलिस ने बस्ती की मृतका के मां व भाई को गिरफ्तार किया है. साथ ही हत्या में उपयोग की गई गाड़ी को भी बरामद किया है. 

मारपीट कर बेहोश किया और डिक्की में डाला

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि घर वालों के मना करने के बावजूद 20 साल की युवती किसी से फोन पर बात किया करती थी जिससे गुस्साए भाई ने पहले तो बहन को काफी मारा पीटा, फिर अपनी मां के साथ मिलकर उसके हाथ पैर बांध दिए और बलेनो गाड़ी के डिक्की में डाल दिया. इसके बाद अपने मामा के लड़के के संग सुनसान स्थान पर ले गया और रस्सी से गला कसकर उसकी जान ले ली.

सम्बंधित ख़बरें

भाई ने धारदार हथियार से कर दी बहन की हत्या. (Photo: Representational)
भाई ने गला रेतकर बहन को मार डाला, मोबाइल में सुन ली थी रिकॉर्डिंग 
छात्र की हत्या से मची सनसनी (Photo: Screengrab)
UP: बहन को लाने के लिए निकले भाई की सड़क किनारे मिली लाश, हत्या की खौफनाक वारदात 
विपिन कुमार यादव मूल रूप से जौनपुर के निवासी थे. (Photo: Screengrab)
SIR ड्यूटी में लगे BLO ने जहर खाकर दी जान, पत्नी से कहा था- SDM कर रहे परेशान 
Assistant Teacher BLO Consumed Poisonous
गोंडा में बीएलओ सहायक अध्यापक की संदिग्ध हालात में मौत, दबाव के आरोपों की जांच शुरू 
Gonda BSA Atul Tiwari suspended (Photo- ITG)
गोंडा के BSA अतुल तिवारी सस्पेंड, 15 करोड़ के टेंडर में 15% कमीशन मांगने का आरोप 

गला घोंटकर शव पर चढ़ाई कार

बाद में उसकी लाश को गोंडा के तरबगंज थाना क्षेत्र के सन्नाटे वाली जगह पर फेंक दिया. इतने के बाद भी वह कहीं किसी तरह जिंदा न बच जाए ये सुनिश्चित करने के लिए उसने शव पर गाड़ी चढ़ाई और फरार हो गया. एसपी ने इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करने वाली टीम को 25 हजार रुपए के इनाम दिया है.

Advertisement

पुलिस की हिरासत में मां और भाई

बता दें कि गोंडा के तरबगंज थाना क्षेत्र के बंधे वाली सड़क पर बीते 17 नवंबर की सुबह एक अज्ञात युवती का शव पड़ा होने की सूचना मिलने से सनसनी फैल गई थी. शव का हाथ रस्सी से बंधा था. पुलिस ने शिनाख्त के काफी प्रयास किए लेकिन असफलता ही हाथ लगी थी. इस बीच शव के पोस्टमॉर्टम में गला कस कर हत्या और एंटी मार्टम इंजरी की रिपोर्ट आई. ऐसे  पर घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने सर्विलांस व एसओजी समेत 5 टीमों का गठन किया. टीम सीसीटीवी सर्विलांस के मदद से बस्ती जनपद के थाना वर्ल्टरगंज के परसा जागीर गणेशपुर पहुंच गई. यहां उन्होंने मनीष और उनकी मां निर्मला देवी को हिरासत में लिया. पूछताछ की तब दोनों ने घटना के बारे में बताया. आज पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने घटना का खुलासा किया. 

बेरहमी से उतारा मौत के घाट

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल  ने बताया कि दिनांक 17 नवंबर की भोर में थाना तरबगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बंधे वाली सुनसान सड़क है जिस पर एक अज्ञात युवती का शव पड़ा हुआ है सूचना पर तत्काल पुलिस उच्चाधिकारियों समेत फॉरेंसिक टीम द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया. युवती की उम्र करीब 20-22 साल प्रतीत हो रही थी. उसके शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया शव के शिनाख्त के प्रयास भी कराए गए. लड़की की पहचान अनुराधा के रूप में हुई जिसे उसके ही भाई मनीष और मां निर्मला देवी ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था.

Advertisement

रोज होता था मां से झगड़ा

मनीष ने पूछताछ में बताया कि यह लोग मूल रूप से जनपद बस्ती के थाना वाल्टर गंज क्षेत्र के परसा जागीर गणेशपुर के निवासी हैं और मृतका अनुराधा उसकी सगी बहन है छोटी बहन है. वह  किसी से फोन पर बात करती थी  जिसकी वजह से मां का अक्सर बेटी से झगड़ा हुआ करता था.मनीष भी इस बात से काफी क्षुब्ध था और घटना वाले दिन भी जब वह घर पर लौट कर आया तो मां ने फिर से उलाहना दी कि उसकी बहन लगातार किसी गैर व्यक्ति से बात कर रही है और इसका चाल चलन ठीक नहीं है. इस बार जब मनीष से बहस  हुई तो उसने अनुराधा के साथ काफी मारपीट की. जब वह बेहोश हो गई तो मां की सहायता से उसका हाथ पैर बांधकर उसे अपनी बलेनो गाड़ी थी उसकी डिक्की में डाल दिया और चल पड़ा.

मामा के लड़के ने भी दिया साथ

फिर वह अपने मामा के गांव पहुंचा और मामा के लड़के को अपने साथ लिया. दोनों ने एक सुनसान जगह पर जाकर, अनुराधा को डिक्की से निकाला और उसका गला रस्सी से कस दिया. वग उसका शव ठिकाना लगाने के लिए लगातार यह लोग घूमते रहे.फिर एक जगह पर शव को फेंक दिया और उसपर गाड़ी चढ़ा दी ताकि पूरी तरह से सुनिश्चित हो कि उसकी बहन मर चुकी है. उसके बाद यह लोग घटना स्थल से भाग गए . मामला खुला और अब गिरफ्तार के बाद इन तीनों के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement