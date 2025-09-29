scorecardresearch
 

घूमने निकले गर्लफ्रेंड- बॉयफ्रेंड, रास्ते में हो गई शादी...घर वालों ने भी पहुंचकर बजाई ताली

गोंडा जिले में बाइक से घूम रहे प्रेमी युगल को गांव वालों ने पकड़कर परिजनों की सहमति से मंदिर में उनकी शादी करा दी. 19 वर्षीय सोनू मौर्या और निशा मौर्या ने माला पहनाकर और सिंदूर भरकर विवाह संपन्न किया. शादी का वीडियो वायरल हो गया. परिजनों व ग्रामीणों की मौजूदगी में लड़की ससुराल भी चली गई.

घूमने निकले गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड, रास्ते में हो गई शादी (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अजीब वाकया हुआ. यहां बाइक से घूम रहे प्रेमी प्रेमिका को रोक कर गांव वालों ने उनकी शादी करवा दी.लड़की लड़के के परिजनों की आपसी सहमति से मंदिर में ये शादी कराई गई. परिजनों की मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे के गले में माला पहनाई और लड़के ने तालियों के बीच अपनी महबूबा के मांग में सिंदूर भरा. फिर मंदिर से ही लड़की अपने ससुराल चली गई.
 
किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया. खोडारे थाना अंतर्गत गांवर के पूर्व प्रधान ओंकार गुप्ता ने फोन पर बताया कि सोनू मौर्या की खम्हरिया बाजार में चाय की दुकान है. वहीं से कुछ दूरी पर निशा मौर्या का घर है. दोनों में आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था. ऐसे में कल परिजनों की सहमति के साथ गांव वालों ने राम जानकी मंदिर में उनकी शादी करा दी.

गोंडा में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का लड़की एक दूसरे के गले में माला पहनाते नजर आ रहे हैं. बाद में लड़के ने लड़की के मांग में सिंदूर भी भरा. ये सब जब हो रहा है तब गांव वाले मुदित मुद्रा में खड़े दिखाई पड़ रहे थे.

जानकारी के मुताबिक खोड़ारे थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजपुर गांव निवासी 19 साल के सोनू मौर्या और खम्हरिया गांव की निशा मौर्या के बीच आपस में प्रेम संबंध था. कल दोनों संदिग्ध परिस्थितियों में मोटरसाइकिल पर बैठकर घूम रहे थे जिनको गांव वालो ने रोक लिया और परिजनों को जानकारी दी गई. यहां दोनों के परिजनों की आपसी सहमति से ग्रामीणों के सामने खमरिया गांव के राम मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई. 
 

