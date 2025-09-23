scorecardresearch
 

VHP ने शुरू किया 'ऑपरेशन कलावा'..., गोंडा में लड़कियों को लव जिहाद और धर्मांतरण से सुरक्षा का दिया वचन

उत्तर प्रदेश के गोंडा में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने नवरात्रि के मौके पर ‘ऑपरेशन कलावा’ की शुरुआत की. इस कार्यक्रम में बहनों ने परिषद के सदस्यों के हाथों में कलावा बांधा और लव जिहाद व धर्मांतरण से सुरक्षा का वचन दिया. गोंडा में कॉल सेंटर भी खोला गया है, जहां लड़कियां अपनी समस्याओं की शिकायत कर समाधान पा सकती है.

बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र.(Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने नवरात्रि के मौके पर ‘ऑपरेशन कलावा’ की शुरुआत की. इस कार्यक्रम में परिषद के सदस्यों के हाथों में बहनों ने कलावा बांधकर उन्हें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों से सुरक्षा का वचन दिया. कार्यक्रम में लड़कियों ने परिषद के भाइयों की आरती उतारी और उन्हें माता का पटका पहनाया, साथ ही भारत माता की जय और परिषद का जिंदाबाद का नारा लगाया गया.

कार्यक्रम का उद्देश्य यह बताया गया कि कुछ लोग अपना नाम बदलकर सनातन धर्म की लड़कियों को फंसाते हैं और धर्मांतरण करते हैं. इसी समस्या से बचाने और लड़कियों को जागरूक करने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद (VHP) ने गोंडा में कॉल सेंटर भी खोला है. इसके माध्यम से लड़कियां अपनी समस्या रिपोर्ट कर सकती हैं और उन्हें समाधान तथा सुरक्षा दी जाएगी.

सहभागी सुहासिनी मिश्रा ने बताया कि कॉल सेंटर में नौ कन्याओं को नौ देवी रूप में बैठाकर पीड़ित लड़कियों की सहायता की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह अभियान गांव-गांव, मोहल्लों और शहरों तक फैलाया जाएगा और लड़कियों को जागरूक कर उनका मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता विकसित की जाएगी.

गोंडा

प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश आर्य ने बताया कि ऑपरेशन कलावा के तहत देशभर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से सनातन धर्म की लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. अभियान के तहत विशेष रूप से उन लोगों की पहचान की जाएगी जो धर्म और नाम छुपाकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं.

विश्व हिंदू रक्षा परिषद का यह अभियान प्रदेश के विभिन्न नगर, वार्ड और जिलों में चलाया जाएगा. कॉल सेंटर के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और संबंधित मामलों में सरकार से कार्रवाई की मांग भी की जाएगी. इस पहल के तहत परिषद ने अपने सदस्यों को गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रशिक्षण भी दिया है.

गोंडा

इस प्रकार ‘ऑपरेशन कलावा’ कार्यक्रम का उद्देश्य लव जिहाद, धर्मांतरण और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों से लड़कियों की सुरक्षा करना और उन्हें जागरूक बनाना बताया गया है. परिषद का कहना है कि यह अभियान पूरे प्रदेश और देश स्तर पर निरंतर चलाया जाएगा.

