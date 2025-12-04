रिश्ते में मौसी लगती थी प्रेमिका... फैमिली शादी को नहीं थी तैयार, फिर कपल ने निकाला ये तरीका

यूपी के कौशांबी से अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक प्रेमी जोड़े ने मंदिर में शादी रचाई. खास बात यह है कि लड़की, लड़के की रिश्ते में मौसी लगती थी, जिस कारण दोनों परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं थे. लेकिन पुलिस की पहल और समझौते के बाद दोनों को शादी करने की मंजूरी मिल गई.
मोहब्बतपुर पइंसा थाना क्षेत्र के रहने वाले 24 साल के कृष्णा कुमार और चित्रकूट की रहने वाली संजना के बीच कई साल से प्रेम संबंध चल रहा था. दोनों लंबे समय से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार की नाराजगी और रिश्तों की वजह से शादी संभव नहीं हो पा रही थी. इस वजह से दोनों परेशान थे.
इस बात को लेकर संजना ने उदिहीन खुर्द चौकी में पहुंचकर पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और दोनों पक्षों को चौकी बुलाकर बातचीत कराई. समझाने और बातचीत के बाद दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए.
इसके बाद चौकी के बगल में स्थित मंदिर में कृष्णा कुमार और संजना देवी ने एक-दूसरे को माला पहनाकर शादी कर ली. कृष्णा ने संजना को मंगलसूत्र पहनाया. इस दौरान मंदिर में डीजे और बाजा भी बजाया गया और प्रेमी जोड़े ने पारंपरिक फेरे लेकर शादी की रस्में पूरी कीं.
इस मौके पर दोनों के परिजन और ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे, जिन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया. दोनों का कहना था कि उन्हें खुशी है कि उनका प्यार सफल हुआ और अब उन्हें जीवन की नई शुरुआत करने का मौका मिला. इन दोनों के मामले में पुलिस की भूमिका अहम रही, जिन्होंने दोनों पक्षों को मौके पर बुलाकर समझाया और प्रेमी युगल की मंदिर में शादी करवा दी.