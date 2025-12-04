scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रिश्ते में मौसी लगती थी प्रेमिका... फैमिली शादी को नहीं थी तैयार, फिर कपल ने निकाला ये तरीका

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक कपल ने मंदिर में शादी रचाई है. खास बात यह है कि लड़की, लड़के की रिश्ते में मौसी लगती थी, जिसकी वजह से दोनों के परिवार वाले पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे. लेकिन पुलिस की पहल और समझाए जाने के बाद दोनों परिवार शादी के लिए सहमत हो गए.

Advertisement
X
परिवार की मौजूदगी में मंदिर में प्रेमी-प्रेमिका ने रचाई शादी. (Photo: Screengrab)
परिवार की मौजूदगी में मंदिर में प्रेमी-प्रेमिका ने रचाई शादी. (Photo: Screengrab)

यूपी के कौशांबी से अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक प्रेमी जोड़े ने मंदिर में शादी रचाई. खास बात यह है कि लड़की, लड़के की रिश्ते में मौसी लगती थी, जिस कारण दोनों परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं थे. लेकिन पुलिस की पहल और समझौते के बाद दोनों को शादी करने की मंजूरी मिल गई.

मोहब्बतपुर पइंसा थाना क्षेत्र के रहने वाले 24 साल के कृष्णा कुमार और चित्रकूट की रहने वाली संजना के बीच कई साल से प्रेम संबंध चल रहा था. दोनों लंबे समय से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार की नाराजगी और रिश्तों की वजह से शादी संभव नहीं हो पा रही थी. इस वजह से दोनों परेशान थे.

इस बात को लेकर संजना ने उदिहीन खुर्द चौकी में पहुंचकर पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और दोनों पक्षों को चौकी बुलाकर बातचीत कराई. समझाने और बातचीत के बाद दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

दोनों ने एक-दूसरे का साथ निभाने की कसमें खाईं.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
'दाग वाले दूल्हा' को परिजनों ने नकारा, लड़की ने प्रेमी से मंदिर में रचाई शादी 
प्रेमी जोड़े अभय और चांदनी.
परिवार की धमकियों को किया दरकिनार... बांदा में प्रेमी जोड़े ने मंदिर में रचाई शादी  
Ambedkarnagar a grandmother married her grandson in a temple
50 साल की दादी को चढ़ा इश्क का बुखार, 30 साल के पोते संग मंदिर में रचाई शादी 
अमरोहा के शिवा और शबनम की प्रेम कहानी
अमरोहा: 12वीं के छात्र को दिल दे बैठी तीन बच्चों की मां, पति-बच्चों को छोड़ा, मंदिर में रचाई शादी 
गढ़देवी मंदिर में धूमधाम से हुई शादी.
तीन फीट का दूल्हा... साढ़े तीन फीट की दुल्हन, मंदिर में रचाई शादी 

यह भी पढ़ें: Bareilly Couple Love Story: हरिशंकर के प्यार में मेहतशा ने बदला अपना धर्म, मंदिर में रचाई शादी, अब पुलिस से लगाई ये गुहार

इसके बाद चौकी के बगल में स्थित मंदिर में कृष्णा कुमार और संजना देवी ने एक-दूसरे को माला पहनाकर शादी कर ली. कृष्णा ने संजना को मंगलसूत्र पहनाया. इस दौरान मंदिर में डीजे और बाजा भी बजाया गया और प्रेमी जोड़े ने पारंपरिक फेरे लेकर शादी की रस्में पूरी कीं.

Advertisement

इस मौके पर दोनों के परिजन और ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे, जिन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया. दोनों का कहना था कि उन्हें खुशी है कि उनका प्यार सफल हुआ और अब उन्हें जीवन की नई शुरुआत करने का मौका मिला. इन दोनों के मामले में पुलिस की भूमिका अहम रही, जिन्होंने दोनों पक्षों को मौके पर बुलाकर समझाया और प्रेमी युगल की मंदिर में शादी करवा दी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement