'लड़की सांवली है, नहीं करूंगा शादी', सगाई के बाद युवक ने विवाह से किया इनकार, थाने में हुआ ये समझौता

यूपी के कौशांबी जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. सगाई के बाद युवक ने सिर्फ इसलिए शादी करने से मना कर दिया क्योंकि दुल्हन सांवली थी. दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जो अंततः महिला थाने पहुंचा, जहां आपसी समझौते के बाद दिया गया सामान लौटा दिया गया.

सगाई के बाद युवक का इनकार

दरअसल, कड़ाधाम कोतवाली इलाके की एक युवती की शादी कोखराज थाना क्षेत्र के एक युवक के साथ तय हुई थी. युवक बाहर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है. दोनों परिवारों ने मिलकर लड़का-लड़की पसंद किए और मंगनी की तारीख तय की. सगाई के दौरान, युवक ने युवती को सांवला बताते हुए शादी करने से मना कर दिया. मामले की शिकायत महिला थाना पुलिस से की गई.

महिला थाने में समझौता

दोनों पक्षों को महिला थाना बुलाया गया. महिला थाना एसओ नीलम राघव ने महिला आरक्षी विद्या यादव के साथ बैठकर दोनों पक्षों से बातचीत की और उन्हें समझाने का प्रयास किया. लेकिन युवक सांवले रंग की बात पर अड़ा रहा और शादी से इनकार कर दिया. जब दोनों पक्ष किसी भी कीमत पर शादी के लिए राजी नहीं हुए, तब एसओ नीलम राघव ने कहा कि काफी समझाने के बाद भी बात नहीं बन सकी।.

लेनदेन का सामान वापस

आखिरकार, दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से एक-दूसरे को सगाई के दौरान दिया गया सारा सामान वापस कर दिया और समझौता कर लिया. एसओ नीलम राघव ने बताया कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी शिकायतें लेकर आए थे और अंत में समझौता करके चले गए. यह पूरा मामला कौशांबी जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

