गाजियाबाद के मॉल में शर्मनाक कांड... लड़की के साथ वॉशरूम में रेप, पीड़िता बोली- कोल्ड ड्रिंक में मिला दिया था नशा

गाजियाबाद में बीएससी छात्रा ने युवक पर नशीला पदार्थ पिलाकर मॉल के शौचालय में दुष्कर्म करने और धमकाने का आरोप लगाया. विरोध पर आरोपी ने फोटो-वीडियो वायरल करने और पैसों की मांग की. आरोप है कि परिजनों ने युवती पर दबाव बनाया और पुलिस कार्रवाई में देरी हुई.

गाजियाबाद के मॉल में लड़की के साथ रेप (Photo: representational image)
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक विश्वविद्यालय की बीएससी छात्रा ने एक युवक पर नशीला पदार्थ पिलाकर जबरन दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. छात्रा का कहना है कि युवक उसे फिल्म दिखाने के बहाने मॉल ले गया और पेय पदार्थ में कुछ मिलाकर पिलाया. इसके बाद वह बेसुध हो गई और मॉल के शौचालय में उसके साथ जबरदस्ती की गई.

पीड़िता के अनुसार विरोध करने पर युवक ने वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी दी और बाद में पैसों व सामान की मांग भी करता रहा. परिवार से शिकायत करने पर आरोपी के परिजनों ने कथित तौर पर रसूख दिखाते हुए दबाव बनाया. छात्रा का कहना है कि पुलिस में शिकायत करने के बाद भी लंबे समय तक कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला संज्ञान में है और जांच की जा रही है. पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया चल रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. छात्र के परिजनों द्वारा लड़की की स्थिति के बारे में बताया गया है कि वह सदमे में चल रही है. वहीं आरोपी लड़का चेन्नई के किसी कॉलेज से बीटेक कर रहा है. ऐसे में टीमों का गठन कर जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.
 

