VIDEO: वाइड बॉल देने पर बॉलर ने अंपायर को गिरा-गिरा कर पीटा, जंग का मैदान बना क्रिकेट मैच

गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में क्रिकेट मैच के दौरान वाइड बॉल देने पर अंपायरिंग कर रहे शख्स पर गेंदबाज ने हमला कर दिया. पीड़ित युवक अतुल पर करीब 12–15 लोगों ने बल्ला और विकेट से हमला किया और जातिसूचक शब्द कहे. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. पीड़ित ने एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

क्रिकेट के मैदान पर चले लात-घूसे (Photo: Screengrab)
दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान वाइड बॉल देने पर बॉलर ने अंपायर की पिटाई कर दी जिसके बाद बवाल बढ़ गया. मामला वेव सिटी थाना क्षेत्र का है जहां क्रिकेट मैच खेल रहे युवक पर कुछ लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला कर दिया. 

घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह युवक पर बल्ला और विकेट से हमला किया गया. जानकारी के मुताबिक, पीड़ित युवक का नाम अतुल है, जो अपनी टीम की बैटिंग के दौरान अंपायरिंग कर रहा था. 

वाइड बॉल देने पर शुरू हुआ विवाद

इस दौरान गेंदबाजी कर रही दूसरी टीम के एक बॉलर की गेंद को उसने 'वाइड बॉल' करार दिया. यही बात बॉलर को नागवार गुजरी और उसने अतुल पर दबाव बनाया कि इस गेंद को व्हाइट न दिया जाए. जब अतुल ने नियमों के मुताबिक अपने फैसले पर कायम रहते हुए विरोध किया तो बॉलर ने पहले गेंद से उसके सिर पर वार किया और फिर अपने साथियों को बुलाकर हमला कर दिया.

पीड़ित अतुल ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि करीब 12 से 15 लोगों ने मिलकर उस पर हमला किया. आरोपियों ने बल्ला और विकेट से उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई. इतना ही नहीं, मारपीट के दौरान आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया और जान से मारने की धमकी दी.

पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह भीड़ में कुछ युवक मिलकर अतुल पर हमला कर रहे हैं. घटना के बाद पीड़ित ने मेडिकल करवाकर वेव सिटी थाने में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

वहीं, इस मामले पर एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना को हुए दो दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक किसी आरोपी पर कड़ी कार्रवाई नहीं की है. इसी कारण पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है.  फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

 

