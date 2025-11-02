तेज रफ्तार वैन पलटने से दो लोगों की मौत, स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हादसा

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज़ रफ्तार वैन के पलट जाने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दस अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा करहल रोड पर उस समय हुआ जब वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरा.

पुलिस के अनुसार, वैन में सवार सभी लोग एक परिचित परिवार के यहां शोक-संवेदना जताने के बाद वापस लौट रहे थे. इसी दौरान अचानक वाहन का स्टीयरिंग फेल हो गया और चालक नियंत्रण खो बैठा. तेज रफ्तार के कारण वैन सड़क से नीचे उतर गई और पलट गई. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए.

स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हादसा

घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की. हादसे में नीरज (32) और हरीशचंद्र (55) की मौके पर ही मौत हो गई. घायलों को तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से पास के अस्पताल ले जाया गया.

सर्कल ऑफिसर (सीओ) अन्वेश कुमार ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला अस्पताल भेज दिया गया है. वहीं, घायलों का इलाज सिरसागंज के एक अस्पताल में चल रहा है. उन्होंने कहा कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है, हालांकि शुरुआती जांच में स्टीयरिंग फेल होने की बात सामने आई है.

Advertisement

मामले की जांच में जुटी पुलिस

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग की खराब स्थिति को तुरंत दुरुस्त किया जाए क्योंकि इस सड़क पर गड्ढों के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं. पुलिस ने बताया कि वाहन को कब्जे में लेकर यांत्रिक जांच के आदेश दिए गए हैं.

इस हादसे के बाद क्षेत्र में मातम छा गया है. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. प्रशासन ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद उचित मुआवज़े की कार्रवाई की जाएगी.



---- समाप्त ----