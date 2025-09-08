पहले पसंद फिर एडवांस पेमेंट और कार से पहुंच जाती थी लड़कियां, इस 'गंदे' खेल का पर्दाफाश

यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस टीम ने रविवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए अन्तर्राज्यीय ऑनलाइन सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया. पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध हथियार, कार, मोबाइल फोन और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

एका थाने के प्रभारी ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि नगला धारू नहर पटरी के पास दो युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं. सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर गुलशन और रोहित दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

ऑनलाइन चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो गूगल प्लेटफार्म पर बनी सेक्स वेबसाइटों के जरिए ग्राहकों से संपर्क करते थे, आरोपियों का तरीका यह था कि वो ग्राहकों को महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें भेजते और उनसे एडवांस पेमेंट वसूलते थे. इसके बाद ग्राहक की लोकेशन के अनुसार स्विफ्ट कार से लड़कियों को पहुंचाने का काम करते थे.

हथियार और कार बरामद

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 तमंचे 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 6 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 6 डेबिट कार्ड, 1 क्रेडिट कार्ड, 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड और स्विफ्ट कार बरामद की है.

एएसपी त्रिगुण विशेन ने बताया कि काफी समय से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि थाना एका क्षेत्र के कुछ युवक ऑनलाइन सेक्स रैकेट चला रहे हैं. पुलिस टीम ने योजना बनाकर आरोपियों को दबोच लिया. दोनों ने अपराध कबूल कर लिया है और अब इन्हें जेल भेजा जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह गैंग अन्तर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय है और इसके अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है. इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है.



