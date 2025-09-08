scorecardresearch
 

Feedback

पहले पसंद फिर एडवांस पेमेंट और कार से पहुंच जाती थी लड़कियां, इस 'गंदे' खेल का पर्दाफाश

फिरोजाबाद पुलिस ने एका थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से अवैध असलहा, स्विफ्ट कार, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड समेत भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है. आरोपी गूगल पर बनी वेबसाइटों के जरिए ग्राहकों को लड़कियों की तस्वीरें भेजते और एडवांस पैसे वसूलकर कार से लड़कियों की सप्लाई करते थे. पुलिस ने गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश तेज कर दी है.

Advertisement
X
जिस्मफरोशी रैकेट चलाने वाले दो लोग गिरफ्तार (Photo: Representational )
जिस्मफरोशी रैकेट चलाने वाले दो लोग गिरफ्तार (Photo: Representational )

यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस टीम ने रविवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए अन्तर्राज्यीय ऑनलाइन सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया. पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध हथियार, कार, मोबाइल फोन और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

एका थाने के प्रभारी ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि नगला धारू नहर पटरी के पास दो युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं. सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर गुलशन और रोहित दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

ऑनलाइन चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस गिरफ्त में 15 वर्षीय लड़के से दुष्कर्म का आरोपी. (Photo: Ritik Rajput/ITG)
15 साल के लड़के के साथ बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म, शिकायत करने पहुंचे परिजनों को दी जान से मारने की धमकी 
UP ATS filed chargesheet against Changur Baba and his son Mehboob in Balrampur Conversion Racket
करोड़ों की विदेशी फंडिंग और इस्लामिक राष्ट्र का सपना, छांगुर बाबा के खिलाफ UP ATS की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे 
noida gst scam
नोएडा में सामने आया GST घोटाला 
yogi adityanath
योगी आदित्यनाथ ने BCCI से की खास मांग, बोले- यूपी में एक नहीं 4 रणजी टीमें बनाएं 
महिला अधिकारों पर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है (Photo: Meta AI)
अब शादीशुदा बेटियों को भी मिलेगा पिता की जमीन में हिस्सा, ये राज्य लेने जा रही बड़ा फैसला 

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो गूगल प्लेटफार्म पर बनी सेक्स वेबसाइटों के जरिए ग्राहकों से संपर्क करते थे, आरोपियों का तरीका यह था कि वो ग्राहकों को महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें भेजते और उनसे एडवांस पेमेंट वसूलते थे. इसके बाद ग्राहक की लोकेशन के अनुसार स्विफ्ट कार से लड़कियों को पहुंचाने का काम करते थे.

हथियार और कार बरामद

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 तमंचे 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 6 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 6 डेबिट कार्ड, 1 क्रेडिट कार्ड, 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड और स्विफ्ट कार बरामद की है.

Advertisement

एएसपी  त्रिगुण विशेन ने बताया कि काफी समय से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि थाना एका क्षेत्र के कुछ युवक ऑनलाइन सेक्स रैकेट चला रहे हैं. पुलिस टीम ने योजना बनाकर आरोपियों को दबोच लिया. दोनों ने अपराध कबूल कर लिया है और अब इन्हें जेल भेजा जा रहा है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह गैंग अन्तर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय है और इसके अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है. इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement