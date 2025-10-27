scorecardresearch
 

Feedback

शायद जिंदा हो जाए बेटा... पिता ने कब्र से शव निकाल तीन दिन झाड़-फूंक करवाया! सांप काटने से हुई थी मौत; हाथरस से आई अंधविश्वास की ये कहानी

दरअसल, नरेंद्र के बेटे कपिल (12) की सर्पदंश से मौत हो गई थी. परिजनों ने शव दफना भी दिया था. लेकिन इस बीच परिजनों को किसी ने बताया कि स्थानीय बायगीर (झाड़-फूंक करने वाला) उसे जिंदा कर सकते है. ऐसे में परिजन अंधविश्वास में आ गए और उन्होंने ने शव कब्र से निकाल लिया और झाड़ फूंक कराने में जुट गई.

Advertisement
X
हाथरस में मृत बच्चे को जीवित करने के लिए झाड़-फूंक (Photo- ITG)
हाथरस में मृत बच्चे को जीवित करने के लिए झाड़-फूंक (Photo- ITG)

यूपी के हाथरस जिले से अंधविश्वास से जुड़ा एक मामला सामने आया है. यहां सांप के काटने से हुई 12 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने तीन-चार दिन तक झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र के जरिए उसे जिंदा करने की कोशिश की. यह पूरा घटनाक्रम थाना हसायन क्षेत्र के इटरनी गांव का है. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और आखिरकार शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. 

जानकारी के मुताबिक, 20 अक्टूबर की रात नरेंद्र कुमार के 12 वर्षीय पुत्र कपिल को सोते समय जहरीले सांप ने काट लिया. परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने कपिल को मृत घोषित कर दिया. इस बीच परिजनों को किसी ने बताया कि स्थानीय बायगीर (झाड़-फूंक करने वाला) सांप के जहर को निकाल सकते हैं और शायद इससे कपिल की सांस लौट आए. 

ऐसे में मृतक का शव घर लाने के बाद परिजनों ने स्थानीय बायगीर को बुलाया. बायगीर ने गांव पहुंचकर तंत्र-मंत्र की क्रिया शुरू की, लेकिन सफलता न मिलने पर शव को दफना दिया गया. लेकिन अगले दिन परिजन फिर एक अन्य बायगीर को लेकर आए और कब्र से शव को बाहर निकालकर दोबारा झाड़-फूंक की प्रक्रिया शुरू कराई. 

सम्बंधित ख़बरें

फेक एनकाउंटर में गिरफ्तार दो रिहा. (Photo: Representational )
UP: हाथरस में 'फर्जी मुठभेड़' में गिरफ्तार दो लोग रिहा... SHO, इंस्पेक्टर निलंबित 
Action taken in Hathras fake encounter case (Representational Photo)
फर्जी एनकाउंटर में नपे SHO-इंस्पेक्टर, हाथरस SP ने किया सस्पेंड 
delhi rape
हाथरस में 60 साल के बुजुर्ग की घिनौनी करतूत, नाबालिग को छत पर ले जाकर...  
कारोबारी की हत्या के बाद सड़कों पर उतरे लोग (Photo: Screengrab)
भतीजे से प्यार और शादी की जिद...नहीं माना तो बुआ ने सुपारी देकर करा दी हत्या 
खाना मांगने पर बुजुर्ग की हत्या. (Photo: Representational )
UP के हाथरस में बुजुर्ग की हत्या... खाना मांगने पर धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट 

चार दिनों तक चला अंधविश्वास का सिलसिला

यह सिलसिला लगातार चार दिनों तक चलता रहा. परिवार ने दूरदराज से अन्य बायगीरों को भी बुलाया, जो मृतक को जिंदा करने का दावा कर रहे थे. जब कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ, तो 24 अक्टूबर को परिजनों ने थाना पुलिस को जानकारी दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी. फिलहाल, घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. 

Advertisement

जानकारी के मुताबिक, नरेंद्र मेहनत-मजूदरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है. दो बेटे व दो बेटियों में कपिल सबसे छोटा था.  वहीं, इस मामले में डॉक्टर ने कहा कि यदि किसी चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया है तो उसे जिंदा नहीं किया जा सकता. बायगीरों से इलाज न कराएं, सर्पदंश की स्थिति में तत्काल अस्पताल पहुंचे. सीएचसी तक में एंटी वेनम वैक्सीन होती है, जिससे जान बचाई जा सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement