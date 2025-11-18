scorecardresearch
 

बहू से अवैध संबंध, बेटे को फावड़े से काटकर रास्ते से हटाया, फिर लिखाई गुमशुदगी की झूठी FIR

बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र में पिता-पुत्र के रिश्ते को कलंकित करने वाली दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. एक ससुर और अपनी ही बहू के बीच अवैध संबंधों के खुलासे पर पिता ने अपने बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने 72 घंटे में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर फावड़ा और अवैध तमंचा बरामद कर लिया. बेटे की हत्या छुपाने के लिए पिता ने झूठी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी.

बहू से अवैध संबंध, बेटे को फावड़े से काट रास्ते से हटाया (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश में बिजनौर के थाना नांगल क्षेत्र में 15 नवंबर 2025 को ग्राम तिसोतरा स्थित गन्ने के खेत से 30 साल के सौरभ तोमर का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. शव की हालत देखकर स्पष्ट था कि मौत सामान्य नहीं थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए.

पत्नी की तहरीर पर पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज

सौरभ की पत्नी ने पुलिस को दी तहरीर में सौरभ के पिता सुभाष तोमर पर हत्या का शक जताया. पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया. शुरुआती सुराग और गांव वालों के बयानों ने पुलिस को आरोपी की ओर संकेत दिया.

72 घंटे में खुलासा, आरोपी पिता गिरफ्तार

नांगल पुलिस ने मामले को प्राथमिकता देते हुए व्यापक जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर मुख्य आरोपी सुभाष तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल फावड़ा और 315 बोर का अवैध तमंचा बरामद किया. तमंचे की नाल में एक खोखा फंसा मिला, जिसके आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट भी जोड़ा गया.

पूछताछ में उजागर हुआ घिनौना सच

पुलिस पूछताछ में सुभाष ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने स्वीकार किया कि उसके अपनी ही बहू के साथ अवैध संबंध थे. मृतक सौरभ को इसके बारे में पता चल गया था, जिससे दोनों के बीच लगातार विवाद होता था. 12 नवंबर को जब सौरभ खेत में काम कर रहा था तभी सुभाष ने उसे गन्ने के खेत में बुलाकर तमंचे से गोली चलाई, लेकिन वह बच गया. इसके बाद उसने पीछे रखे फावड़े से हमला कर सौरभ की हत्या कर दी. हत्या के दो दिन बाद उसने थाने में बेटे की झूठी गुमशुदगी दर्ज करवा दी और खोजबीन का नाटक करता रहा.

कम समय में हत्या का राज खोलने और आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार करने पर स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों द्वारा नांगल पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा की जा रही है.

