बहू से अवैध संबंध, बेटे को फावड़े से काटकर रास्ते से हटाया, फिर लिखाई गुमशुदगी की झूठी FIR

उत्तर प्रदेश में बिजनौर के थाना नांगल क्षेत्र में 15 नवंबर 2025 को ग्राम तिसोतरा स्थित गन्ने के खेत से 30 साल के सौरभ तोमर का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. शव की हालत देखकर स्पष्ट था कि मौत सामान्य नहीं थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए.

और पढ़ें

पत्नी की तहरीर पर पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज

सौरभ की पत्नी ने पुलिस को दी तहरीर में सौरभ के पिता सुभाष तोमर पर हत्या का शक जताया. पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया. शुरुआती सुराग और गांव वालों के बयानों ने पुलिस को आरोपी की ओर संकेत दिया.

72 घंटे में खुलासा, आरोपी पिता गिरफ्तार

नांगल पुलिस ने मामले को प्राथमिकता देते हुए व्यापक जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर मुख्य आरोपी सुभाष तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल फावड़ा और 315 बोर का अवैध तमंचा बरामद किया. तमंचे की नाल में एक खोखा फंसा मिला, जिसके आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट भी जोड़ा गया.

पूछताछ में उजागर हुआ घिनौना सच

पुलिस पूछताछ में सुभाष ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने स्वीकार किया कि उसके अपनी ही बहू के साथ अवैध संबंध थे. मृतक सौरभ को इसके बारे में पता चल गया था, जिससे दोनों के बीच लगातार विवाद होता था. 12 नवंबर को जब सौरभ खेत में काम कर रहा था तभी सुभाष ने उसे गन्ने के खेत में बुलाकर तमंचे से गोली चलाई, लेकिन वह बच गया. इसके बाद उसने पीछे रखे फावड़े से हमला कर सौरभ की हत्या कर दी. हत्या के दो दिन बाद उसने थाने में बेटे की झूठी गुमशुदगी दर्ज करवा दी और खोजबीन का नाटक करता रहा.

Advertisement

कम समय में हत्या का राज खोलने और आरोपी को हथियार सहित गिरफ्तार करने पर स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों द्वारा नांगल पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा की जा रही है.

---- समाप्त ----