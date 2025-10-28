scorecardresearch
 

जंगल में मिलने गए नाबालिग प्रेमी जोड़े को गांव वालों ने पकड़ा, करा दी दोनों की शादी, VIDEO

फतेहपुर में जंगल में मिले नाबालिग प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने पकड़कर परिजनों की मौजूदगी में मंदिर में बाल विवाह करा दिया. सपा नेता ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया. शादी का वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने दोनों को हिरासत में लेकर बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया है. शादी कराने वालों की पहचान और कार्रवाई जारी है.

जंगल में मिला नाबालिग प्रेमी जोड़ा,लोगों ने करा दी शादी (Photo: ITG)
जंगल में मिला नाबालिग प्रेमी जोड़ा,लोगों ने करा दी शादी (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां  जंगल में चोरी छिपे मिलना एक नाबालिग प्रेमी जोड़ को भारी पड़ गया. नाबालिग प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. उन्होंने लड़की के परिजनों को सूचना दी और उनकी मौजूदगी में गांव के बाहर मंदिर में उनका बाल विवाह करा दिया. मौके पर मौजूद सपा नेता ने बाल विवाह कराने के बाद प्रेमी जोड़े को आशीर्वाद दिया.  इतना ही नहीं प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई. उन्होंने साथ जीने मरने की कसमें खाईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. 

वीडियो वायरल होते ही जिला प्रशासन हरकत में आया.चाइल्ड लाइन टीम की मदद से पुलिस टीम ने दोनों को हिरासत में लेकर बाल कल्याण समिति न्यायालय के समक्ष पेश किया. न्यायालय के आदेश पर लड़की को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है. वहीं लड़के को चाइल्ड लाइन सेंटर में रखते हुए नाबालिग प्रेमी जोड़े की शादी कराने वालों की पहचान में जुट गई है.

 आपको बता दें कि राधानगर थाना क्षेत्र के भगवंतपुर गांव की रहने वाली नाबालिग प्रेमिका को मैनपुरी जिले के रहने वाले युवक से सोशल मीडिया के जरिए प्यार हो गया. दोनों ने साथ जीने और मरने की कसम खाते हुए दोनों ने साथ रहने का फैसला लिया जिसके बाद प्रेमी युवक अपनी प्रेमिका से मिलने मैनपुरी जिले से फतेहपुर जिले आया.

यहां जंगल में मिलने के दौरान ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और परिजनों को बुलाकर गए के बाहर मंदिर में दोनों लोगों का बाल विवाह करा दिया और शादी का पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया. प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी ने नाबालिग प्रेमी जोड़े की शादी कराने वालों की पहचान करा रहे हैं और  दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

