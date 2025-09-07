scorecardresearch
 

फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद की बहन को ससुर ने पीटा, नहाते समय वीडियो बनाने का आरोप, मारपीट का वीडियो वायरल

कासगंज जिले के सहावर में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन पर उनके ससुर ने लाठी से हमला कर दिया. आरोप है कि नहाते समय ससुर और देवर ने छुपकर वीडियो बनाया और विरोध करने पर पीटा. वायरल वीडियो ने सनसनी फैला दी. पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है. पुलिस ने BNS की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की है.

सास-ससुर और देवर पर टॉर्चर करने का आरोप.(Photo: Devesh Pal Singh/ITG)
सास-ससुर और देवर पर टॉर्चर करने का आरोप.(Photo: Devesh Pal Singh/ITG)

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की बहन ने अपने ससुर और देवर पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है. पीड़िता का आरोप है कि नहाते समय छिपकर उसका वीडियो बनाया गया और विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटा गया. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें सांसद की बहन पर उसके ससुर को लाठियां बरसाते देखा जा सकता है.

घटना कासगंज  जिले के सहावर थाना क्षेत्र के रानी अवंतीबाई नगर की है. वायरल वीडियो में सांसद की बहन पर हुए हमले की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं. पीड़िता ने पुलिस को दिए शिकायत पत्र में बताया कि उसका विवाह 17 साल पहले रानी अवंतीबाई नगर में हुआ था और तब से ही वह घरेलू कलह और उत्पीड़न का शिकार हो रही है. उसने कहा कि उसके ससुर और देवर आए दिन उसे प्रताड़ित करते हैं और कई बार जान से मारने की धमकी भी दी गई है.

सांसद की बहन पीड़िता रीना राजपूत ने बताया, 'मेरे दो बेटियां हैं. इसी वजह से मेरे सास-ससुर और देवर लंबे समय से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं. रविवार को मैं नहा रही थी, तभी मेरे ससुर और देवर ने छिपकर वीडियो बनाने की कोशिश की. जब मैंने विरोध किया तो मेरे ससुर ने रायफल की बट से मेरी पिटाई की और गली में मेरे देवर ने लोहे की रॉड से हमला किया. उन्होंने मेरी बच्ची को भी मारा.'

इस घटना के बाद पीड़िता घायल हो गई और किसी तरह जान बचाकर भागी. सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आते ही लोगों में आक्रोश फैल गया. आम लोगों के साथ-साथ कई सामाजिक संगठनों ने भी पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है.

पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार

कासगंज पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर BNS की धारा 115/2, 352, 351/3 और धारा 77 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है.

