UP: एक नाम से छह जिलों में फर्जी नियुक्तियां, एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा घोटाला आया सामने

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2016 की एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया है. एक ही नाम और पिता के नाम का इस्तेमाल कर छह जिलों में फर्जी नियुक्तियां की गईं. इस मामले ने विभागीय अधिकारियों को भी चौंका दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार, अर्पित सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह नाम से अलग-अलग व्यक्तियों ने बलरामपुर, फर्रुखाबाद, रामपुर, बांदा, अमरोहा और शामली में एक्स-रे टेक्नीशियन की नौकरी हासिल कर ली. सभी ने अलग-अलग आधार कार्ड, पते और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नियुक्ति पाई और वर्षों तक सरकारी सेवा में वेतन उठाया.

एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा घोटाला

बलरामपुर जिले में आरोपी अर्पित सिंह पचपेड़वा सीएचसी पर कार्यरत था. जब अधिकारियों को शक हुआ तो उसके पूरे सेवा अभिलेख तलब किए गए. जांच में सामने आया कि इसी नाम से अन्य जिलों में भी नियुक्तियां हो चुकी हैं.

एक ही नाम और पिता के नाम से फर्जी नियुक्तियां

सीएमओ बलरामपुर डॉ. मुकेश रस्तोगी ने बताया कि जैसे ही मामले की पुष्टि हुई, तुरंत कार्रवाई की गई. आरोपी का बैंक खाता सीज करा दिया गया है और पूरी जानकारी मुख्यालय को भेज दी गई है. शासन के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई गई है. फिलहाल आरोपी फरार है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है. डॉ. रस्तोगी ने कहा कि शासन इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है. ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा. विभागीय स्तर पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

