scorecardresearch
 

Feedback

UP: एक नाम से छह जिलों में फर्जी नियुक्तियां, एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा घोटाला आया सामने

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की 2016 की एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. अर्पित सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह नाम से छह जिलों में अलग-अलग लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल कर वर्षों तक वेतन लिया. मामला पकड़े जाने पर बलरामपुर सीएमओ ने खाता सीज कर एफआईआर दर्ज कराई है.

Advertisement
X
एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया (Photo: Screengrab)
एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2016 की एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया है. एक ही नाम और पिता के नाम का इस्तेमाल कर छह जिलों में फर्जी नियुक्तियां की गईं. इस मामले ने विभागीय अधिकारियों को भी चौंका दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार, अर्पित सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह नाम से अलग-अलग व्यक्तियों ने बलरामपुर, फर्रुखाबाद, रामपुर, बांदा, अमरोहा और शामली में एक्स-रे टेक्नीशियन की नौकरी हासिल कर ली. सभी ने अलग-अलग आधार कार्ड, पते और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नियुक्ति पाई और वर्षों तक सरकारी सेवा में वेतन उठाया.

एक्स-रे टेक्नीशियन भर्ती में बड़ा घोटाला

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
फर्जी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र देकर बना सिपाही, यूपी पुलिस भर्ती में बड़ा घोटाला 
SC के निर्देश पर SSC ने बंगाल शिक्षक भर्ती में अयोग्य पाए गए 1804 शिक्षकों की सूची जारी की (File Photo: PTI)
बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: 1806 'भ्रष्ट' शिक्षकों की लिस्ट जारी, पूर्व मंत्री की बेटी से लेकर TMC नेताओं के रिश्तेदार तक शामिल 
Supreme Court
शिक्षक भर्ती घोटाला: ममता सरकार को SC से झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार 
Teacher Recruitment Scam: 25,753 Appointments Canceled, 9 Years of Salary Retrieval
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 नियुक्तियां की रद्द  
बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में CBI ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की
रेलवे भर्ती घोटाला मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, तीन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया मामला 

बलरामपुर जिले में आरोपी अर्पित सिंह पचपेड़वा सीएचसी पर कार्यरत था. जब अधिकारियों को शक हुआ तो उसके पूरे सेवा अभिलेख तलब किए गए. जांच में सामने आया कि इसी नाम से अन्य जिलों में भी नियुक्तियां हो चुकी हैं.

एक ही नाम और पिता के नाम से फर्जी नियुक्तियां

सीएमओ बलरामपुर डॉ. मुकेश रस्तोगी ने बताया कि जैसे ही मामले की पुष्टि हुई, तुरंत कार्रवाई की गई. आरोपी का बैंक खाता सीज करा दिया गया है और पूरी जानकारी मुख्यालय को भेज दी गई है. शासन के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई गई है. फिलहाल आरोपी फरार है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है. डॉ. रस्तोगी ने कहा कि शासन इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है. ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा. विभागीय स्तर पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ऐपल इवेंट लाइव
    Apple Event Live Streaming
    Advertisement