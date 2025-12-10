scorecardresearch
 
बागपत में नकली मेयोनीज और सॉस की फैक्ट्री पर छापा, 300 किलो माल किया गया नष्ट

बागपत के बड़ौत में अंशुल जैन के गोदाम पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारकर नकली मेयोनीज और सॉस का बड़ा भंडारण पकड़ा. 300 किलो से अधिक नकली मेयोनीज मौके पर नष्ट कर दी गई. यह घटिया माल फास्ट-फूड दुकानों में खपाया जाना था, जिसके सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं.

नकली मेयोनीज और सॉस की फैक्ट्री बंद कराई गई (Photo- Screengrab)
यूपी के बागपत शहर के बीचों-बीच चल रही नकली खाने के एक बड़े रैकेट का खाद्य विभाग ने भंडाफोड़ किया है. यहां एक गोदाम से सैकड़ों किलो घटिया और सेहत के लिए खतरनाक मेयोनीज और सॉस फास्ट-फूड की दुकानों में भेजी जा रही थी. विभाग ने मौके पर ही 300 किलो से अधिक नकली मेयोनीज नष्ट कर दी.

आपको बता दें कि बागपत के खाद्य विभाग ने नकली मेयोनीज-सॉस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. जिले के बड़ौत शहर में यह कार्रवाई हुई. शहर के बीचों-बीच चल रहे एक गोदाम पर अचानक धावा बोला गया, क्योंकि फास्ट-फूड की दुकानों में सप्लाई होने वाले घटिया माल की शिकायत मिल रही थी. टीम ने अंशुल जैन के गोदाम में भारी मात्रा में नकली मटीरियल बरामद किया. मौके पर ही 300 किलो मेयोनीज नष्ट की गई.

खाद्य सुरक्षा विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि शहर में फास्ट-फूड की दुकानों तक नकली मेयोनीज और सॉस की सप्लाई हो रही है. जैसे ही विभाग की टीम ने बड़ौत स्थित अंशुल जैन के गोदाम में छापा मारा, वहां बड़े-बड़े कैनों में भरा सैकड़ों किलो नकली मटीरियल सामने आया. असिस्टेंट कमिश्नर (फूड) डीपी सिंह ने बताया कि गोदाम में मेयोनीज और सॉस का बड़ी संख्या में भंडारण था.

छापेमारी के दौरान विभाग ने 300 किलो से अधिक नकली मेयोनीज को तुरंत नष्ट करा दिया. यह घटिया माल सीधे फास्ट-फूड की दुकानों, ठेलों और छोटे रेस्टोरेंट्स में महंगे ब्रांड बताकर खपाया जाना था, जिससे बच्चों समेत आम लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था. बाकी बची सॉस और अन्य मटीरियल के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए तुरंत लैब भेज दिया गया है.

