scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जिससे दस साल पहले लव मैरिज की, उसे गला दबाकर मार डाला... शक में पति ने दिया वारदात को अंजाम

यूपी में इटावा के सैफई में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस का कहना है कि आरोपी एंबुलेंस ड्राइवर ने दस साल पहले लव मैरिज की थी. उसके दो छोटे बच्चे हैं. दंपति के बीच बीते कुछ समय से झगड़े हो रहे थे. शक में एंबुलेंस चालक ने पत्नी को मार डाला. पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर पूरे मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

Advertisement
X
पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट. (Photo: ITG)
पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट. (Photo: ITG)

दस साल पहले लव मैरिज करने वाले दंपति के आपसी शक और तनाव ने भयानक रूप ले लिया. सैफई में रहने वाले ब्रजराज यादव ने पत्नी रंगीता की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के समय आरोपी के दोनों बेटे स्कूल गए हुए थे. बच्चे घर लौटे तो उन्होंने मां को मृत पाया. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसी के साथ आरोपी पति की तलाश शुरू कर की. सीओ केपी सिंह ने बताया कि पुलिस ने ब्रजराज यादव को अरेस्ट कर लिया है.

प्रारंभिक जांच में पता चला कि पति-पत्नी के बीच काफी समय से तनाव और झगड़े चल रहे थे. खासकर हाल में चूहा मार दवा को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें ब्रजराज को शक था कि उसकी पत्नी उसके खाने-पीने में यह दवा मिलाकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Police search for Killer Husband
झारखंड: गढ़वा में पत्नी की हत्या कर घर से फरार हुआ पति, तलाश में जुटी पुलिस 
शख्स ने एलपीजी सिलेंडर से मारकर की पत्नी की हत्या. (Photo: Representational )
आपसी झगड़े में पत्नी की हत्या, गुस्साए पति ने LPG सिलेंडर से हमला कर मार डाला 
पुलिस गिरफ्त में आरोपी पति. (Photo: Screengrab)
सोयाबीन की सब्जी बनाने पर पत्नी की हत्या, नाराज पति ने ईंट से हमला करके किया कत्ल 
अवैध संबंध को लेकर महिला की हत्या (Photo: Screengrab)
अवैध संबंध के शक में पति ने कर दी पत्नी की हत्या, फिर थाने पहुंचकर किया सरेंडर 
पति ने की पत्नी की हत्या. (Photo: Representational )
शराब पीने से मना करने पर पत्नी की हत्या, पति ने रस्सी से घोंटा गला 

यह भी पढ़ें: UP: सोयाबीन की सब्जी बनाने पर पत्नी की हत्या, नाराज पति ने ईंट से प्रहार करके बेरहमी से किया कत्ल

ब्रजराज और रंगीता ने साल 2016 में लव मैरिज की थी. शादी के बाद दोनों सैफई में किराए के मकान में रहने लगे और ब्रजराज एंबुलेंस चलाकर परिवार का पालन-पोषण कर रहा था. दस वर्षों में दंपति के दो बेटे हुए.

Advertisement

पिछले महीने स्थिति तब बिगड़ी, जब रंगीता शनि यादव नाम के शख्स के साथ दिल्ली चली गई. ब्रजराज ने गुमशुदगी दर्ज कराई और 4 दिसंबर को पुलिस ने रंगीता को दिल्ली से बरामद कर दंपति में समझौता कराया. हालांकि घर का तनाव कम नहीं हुआ और आपसी अविश्वास बढ़ता गया. इसके बाद झगड़े के दौरान गुस्से में ब्रजराज ने रंगीता का गला दबाकर हत्या कर दी और घटना के बाद मौके से फरार हो गया. सीओ सैफई के अनुसार, पूरे मामले में जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement