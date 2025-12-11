जिससे दस साल पहले लव मैरिज की, उसे गला दबाकर मार डाला... शक में पति ने दिया वारदात को अंजाम

दस साल पहले लव मैरिज करने वाले दंपति के आपसी शक और तनाव ने भयानक रूप ले लिया. सैफई में रहने वाले ब्रजराज यादव ने पत्नी रंगीता की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के समय आरोपी के दोनों बेटे स्कूल गए हुए थे. बच्चे घर लौटे तो उन्होंने मां को मृत पाया. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसी के साथ आरोपी पति की तलाश शुरू कर की. सीओ केपी सिंह ने बताया कि पुलिस ने ब्रजराज यादव को अरेस्ट कर लिया है.

प्रारंभिक जांच में पता चला कि पति-पत्नी के बीच काफी समय से तनाव और झगड़े चल रहे थे. खासकर हाल में चूहा मार दवा को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें ब्रजराज को शक था कि उसकी पत्नी उसके खाने-पीने में यह दवा मिलाकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है.

ब्रजराज और रंगीता ने साल 2016 में लव मैरिज की थी. शादी के बाद दोनों सैफई में किराए के मकान में रहने लगे और ब्रजराज एंबुलेंस चलाकर परिवार का पालन-पोषण कर रहा था. दस वर्षों में दंपति के दो बेटे हुए.

पिछले महीने स्थिति तब बिगड़ी, जब रंगीता शनि यादव नाम के शख्स के साथ दिल्ली चली गई. ब्रजराज ने गुमशुदगी दर्ज कराई और 4 दिसंबर को पुलिस ने रंगीता को दिल्ली से बरामद कर दंपति में समझौता कराया. हालांकि घर का तनाव कम नहीं हुआ और आपसी अविश्वास बढ़ता गया. इसके बाद झगड़े के दौरान गुस्से में ब्रजराज ने रंगीता का गला दबाकर हत्या कर दी और घटना के बाद मौके से फरार हो गया. सीओ सैफई के अनुसार, पूरे मामले में जांच जारी है.

