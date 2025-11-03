ये कैसी लापरवाही! मां ने बेड के पास रखा खौलता पानी, डेढ़ साल के मासूम की गिरकर मौत

उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक हृदयविदारक हादसा सामने आया है. यहां एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जब वह खेलते-खेलते घर में रखी गर्म पानी की बाल्टी में गिर गया. यह हादसा कोतवाली देहात क्षेत्र में हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया.

बेड के पास रखी उबलते पानी की बाल्टी

जानकारी के अनुसार, मुकेश नामक व्यक्ति का डेढ़ वर्षीय बेटा आयुष अपने घर में बिस्तर पर खेल रहा था. इसी दौरान पास में रखी उबलते पानी की बाल्टी उसकी मौत का कारण बन गई. बताया गया कि उसकी मां ने कपड़े धोने के लिए पानी गर्म किया था और थोड़ी देर के लिए घर के काम में व्यस्त हो गई. इतने में मासूम खेलते-खेलते बिस्तर से फिसल गया और सीधे बाल्टी में जा गिरा.

खेलते हुए पानी में गिरा मासूम

गंभीर रूप से झुलसे बच्चे को परिजन तत्काल एटा के वीरांगना अवंती बाई मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन वार्ड में ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कोतवाली देहात के एसएचओ जितेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि यह पूरी तरह एक हादसा है. उन्होंने कहा, 'मां ने कपड़े धोने के लिए गर्म पानी तैयार किया था. बाल्टी बिस्तर के पास रखी थी और बच्चा खेलते समय गलती से उसमें गिर गया. परिजन सदमे में हैं और बिना पोस्टमार्टम कराए शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है.'

जरा सी भूल में गई जान

घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है. पड़ोसी और रिश्तेदार परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा लापरवाही का नतीजा है, लेकिन किसी का इरादा गलत नहीं था.

यह घटना फिर एक बार घरों में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है. विशेषज्ञों के अनुसार, छोटे बच्चों के आसपास उबलता पानी, गैस या कोई भी खतरनाक वस्तु रखने से पहले बेहद सावधानी बरतनी चाहिए. कुछ सेकंड की लापरवाही मासूम की जान ले सकती है. फिलहाल पुलिस ने मामले को दुर्घटना मानते हुए जांच बंद कर दी है, लेकिन यह हादसा लोगों को चेतावनी देता है कि घर में बच्चों की सुरक्षा को हल्के में न लें.

