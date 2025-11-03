scorecardresearch
 

Feedback

इंग्लैंड की नागरिकता, भारत में इस्लाम को बढ़ावा: मौलाना शमशुल हुदा पर FIR, मदरसे- NGO का रजिस्ट्रेशन रद्द

संतकबीर नगर में ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमशुल हुदा खान पर धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत FIR दर्ज हुई. यूपी एटीएस की जांच में वह विदेश से फंड जुटाकर इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा देता पाया गया. उसके मदरसे और एनजीओ की मान्यता रद्द कर दी गई. वह पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर के संदिग्धों से जुड़ा था.

Advertisement
X
मौलाना शमशुल पर FIR, मदरसे- NGO का रजिस्ट्रेशन रद्द (Photo: ITG)
मौलाना शमशुल पर FIR, मदरसे- NGO का रजिस्ट्रेशन रद्द (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर जिले में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमशुल हुदा खान के खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) की विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें मौलाना की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं.

यूपी एटीएस की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मौलाना शमशुल हुदा खान, जिसने 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता हासिल की थी, भारत में इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था. मौलाना पर मदरसों के लिए विदेश से फंड इकट्ठा करने में "दलाली" करने और विदेशी मुद्रा व्यवस्था अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है.

 इस मामले के सामने आने के बाद आजमगढ़ और संत कबीर नगर में चल रहे उनके दोनों मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है. साथ ही, उनके एनजीओ रजा फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया गया है. जांच में यह भी सामने आया है कि शमशुल हुदा इस्लाम के प्रचार के नाम पर लगातार पाकिस्तान जाता रहा है और वहाँ के कई कट्टरपंथी मौलानाओं और संदिग्धों के संपर्क में है. इसके अलावा, उसके संबंध जम्मू-कश्मीर के कई संदिग्धों के नेटवर्क से भी जुड़े हैं.

सम्बंधित ख़बरें

TALIBAN STORY
इस्लामाबाद से एक कॉल और घर में घुसकर हमले की गारंटी... कैसे टूटी PAK-अफगान वार्ता 
मृतक नेता की परिजन को ढांढस बंधाते MLA संजय पाठक.(Photo:ITG)
कटनी में BJP नेता की हत्या, बिहार चुनाव छोड़ प्राइवेट जेट से लौटे विधायक 
Nishad Party state secretary Abdul Azim was shot (Photo: ITG)
यूपी में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव पर फायरिंग, कार के गेट को चीरते हुए जांघ में जा धंसी गोली  
पुलिस हिरासत में राम किशुन की मौत हो गई. (फाइल फोटो)
65 वर्षीय दलित वारंटी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का लगाया आरोप 
बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को धार्मिक व्यक्ति बताया.
'सच मेरे मुंह से निकल गया...' अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे गढ़ कर बोले बृजभूषण शरण सिंह  
Advertisement


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement