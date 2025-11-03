scorecardresearch
 

नर्स से फोन पर प्यार मंगाने वाले डॉक्टर पर तगड़ा एक्शन, दोनों के बीच बातचीत का ऑडियो हुआ वायरल

सुल्तानपुर के लंभुआ सीएचसी के सीएमएस पर दिव्यांग महिला स्टाफ नर्स से प्यार और शारीरिक संबंध की मांग करने का आरोप लगा है. डॉक्टर का नर्स से बातचीत वाला अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आरोपी डॉक्टर अपना बयान दर्ज कराने नहीं आए जबकि विभाग ने निलंबन की तैयारी कर रहा है. 

ऑडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है (Photo AI generated)
सुल्तानपुर जिले के लंभुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में तैनात रहे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) पर वहां कार्यरत एक दिव्यांग महिला स्टाफ नर्स ने अश्लील और आपत्तिजनक हरकत का आरोप लगाया है. आरोप है कि डॉक्टर ने फोन पर नर्स से प्यार और शारीरिक संबंध बनाने की मांग की थी, इतना ही नहीं, इनकार करने पर धमकी दी कि वह उसका ट्रांसफर करा देंगे.

यह मामला तब सुर्खियों में आया जब दोनों के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें डॉक्टर कथित तौर पर कहते सुने जा सकते हैं कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए... तुम नहीं तो दूसरी लड़की लेकर आओ, जो पैसा लगेगा दे दूंगा. वायरल होते ही जिले के स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया.

वायरल ऑडियो से मचा बवाल

सुल्तानपुर के CMS क्यों हुए सस्पेंड? 

इस घटना के बाद मीडिया में खबरें फैलीं तो सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया. एसपी ने पीड़िता को बुलवाकर पूरी घटना की जानकारी ली और उसकी तहरीर पर एफआईआर दर्ज कराई. लंभुआ थानाध्यक्ष संदीप राय ने बताया कि डॉ. अनिल कुमार सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 351(3) और SC/ST अधिनियम की धारा 3(2)(5A) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. 

शारीरिक संबंध बनाओ नहीं तो ट्रांसफर कर दूंगा: नर्स का आरोप

लखनऊ के बख्शी का तालाब तहसील क्षेत्र की रहने वाली यह दिव्यांग महिला स्टाफ नर्स कल्पना (काल्पनिक नाम) ने अपनी शिकायत में लिखा है कि 4 अक्टूबर को डॉक्टर का फोन आया था. फोन पर बातचीत के दौरान डॉक्टर ने पहले प्रेम-प्रसंग जैसी बातें कीं और फिर खुलकर कहा, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगा. अगर नहीं चाहती, तो कोई दूसरी लड़की का इंतजाम कर दो, पैसे की चिंता मत करो. नर्स ने आगे बताया कि जब उसने सख्ती से इनकार किया, तो डॉक्टर ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर तुम मना करोगी, तो मुझे जबरदस्ती करना भी आता है.

विभागीय जांच में भी गैरहाजिर रहे डॉक्टर

मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. भरत भूषण ने 24 अक्टूबर को एक चार सदस्यीय जांच समिति गठित की थी. इसमें एसीएमओ और तीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया. समिति ने सबसे पहले पीड़ित नर्स का बयान दर्ज किया, जिसके बाद डॉक्टर को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया. लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि डॉक्टर जांच समिति के सामने पेश ही नहीं हुए. विभाग ने उन्हें रिमाइंडर नोटिस भेजा, मगर वे फिर भी उपस्थित नहीं हुए. सीएमओ ने कहा, डॉक्टर को बयान दर्ज कराने के लिए कई बार बुलाया गया, लेकिन वे नहीं आए. मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने पुलिस को सूचना दी और एसपी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई गई.

गंभीर धाराओं में केस दर्ज, जांच जारी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डॉक्टर के खिलाफ दर्ज केस में यौन उत्पीड़न, अश्लीलता, धमकी और ब्लैकमेलिंग से जुड़ी धाराएं शामिल हैं. साथ ही, पीड़िता दिव्यांग वर्ग से आती हैं. एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5A) के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है लंभुआ थाने के प्रभारी निरीक्षक संदीप राय ने कहा हमने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. शुरुआती जांच में आरोप सही प्रतीत हो रहे हैं. ऑडियो क्लिप को साक्ष्य के तौर पर जांच में शामिल किया जा रहा है. जरूरत पड़ने पर आरोपी डॉक्टर को जल्द तलब किया जाएगा.

वायरल ऑडियो बना सबूत

जिस ऑडियो क्लिप ने पूरे प्रकरण को उजागर किया, उसमें डॉक्टर और नर्स के बीच बातचीत के कई अंश बेहद आपत्तिजनक हैं. डॉक्टर कथित रूप से कहते हैं, तुम नहीं तो कोई और लड़की का इंतजाम करो... जो पैसा लगेगा दे दूंगा. मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए... समझी ? इस बातचीत के सोशल मीडिया पर आने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया. 

अब आगे क्या

फिलहाल आरोपी डॉक्टर अस्पताल नहीं आ रहे और विभाग ने उन्हें निलंबित करने की सिफारिश की है. सुल्तानपुर पुलिस ने यह भी संकेत दिया है कि अगर डॉक्टर जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है.

---- समाप्त ----
