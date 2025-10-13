scorecardresearch
 

Feedback

UP: भाभी शादी में बनी रोड़ा... फिर देवर ने थिनर डालकर लगाई आग, दोनों की मौत

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर सुनवाती में रविवार को देवर प्रवीण ने अपनी भाभी सुनीता पर थिनर डालकर आग लगा दी. आग की लपटों में घिरी सुनीता ने अपने देवर को पकड़ लिया और दोनों गंभीर रूप से झुलस गए. अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई.

Advertisement
X
(Photo: AI-generated)
(Photo: AI-generated)

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र में रविवार को रिश्तों को झकझोर देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि प्रवीण नामक युवक ने अपनी भाभी सुनीता पर थिनर डालकर आग लगा दी. घटना उस समय हुई जब दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. हैरानी की बात यह रही कि आग की लपटों में घिरी सुनीता ने अपने देवर को भी पकड़ लिया. देखते ही देखते दोनों आग की चपेट में आ गए.

स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की और दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. मृतका सुनीता अपने पति नरेंद्र और बेटे के साथ अलग मकान में रहती थीं, जबकि प्रवीण अपने परिवार के साथ पास के घर में रहता था. परिवार के अनुसार, देवर और भाभी के बीच विवाद का कारण बताया जा रहा है कि भाभी प्रवीण की शादी में बाधा डाल रही थी.

यह भी पढ़ें: मुरादाबाद: पड़ोसी को फंसाने के लिए सरवर आलम ने घर पर लगाया 'I Love Muhammad' पोस्टर, हंगामा

सम्बंधित ख़बरें

Cricketer Death
गेंद फेंकते ही बिगड़ी तबीयत, क्रिकेट मैदान पर मौत 
अहमर खान जिनकी क्रिकेट मैच के दौरान हुई मौत. (File Photo:Jagat Gautam/ITG)
आखिरी गेंद फेंकते ही थम गई गेंदबाज की सांसें, पिच पर ही हो गई मौत- VIDEO 
Azam Khan
बरेली से कार नहीं, हेलिकॉप्टर से रामपुर रवाना हुए अखिलेश... आगवानी करने पहुंचे आजम 
Moradabad police arrested four criminals in an encounter (Photo- Screengrab)
मुरादाबाद में एनकाउंटर, 4 बदमाशों के पैर में लगी गोली, इस कांड में थे वांछित 
Fir Against Jawed Habib and his Son Anas for Duping People on the name of Crypto Investment
जावेद हबीब और बेटे अनस पर करोड़ों की ठगी का आरोप... अब तक 13 FIR दर्ज, लगेगा गैंगस्टर एक्ट! 

घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. मृतका के पति ने छोटे भाई प्रवीण पर पत्नी को जलाने का आरोप लगाया है. वहीं, मृतक युवक के परिजनों का कहना है कि विवाद भाभी के शादी में हस्तक्षेप को लेकर हुआ. घटना के दौरान मकान में रखा सामान भी आग की चपेट में आ गया और जलकर नष्ट हो गया.

Advertisement

मामले मे पुलिस ने कही ये बात

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विवाद के चलते प्रवीण ने भाभी पर थिनर डालकर आग लगाई, जिसमें वह भी झुलस गया. दोनों की मौत के कारण स्पष्ट हैं और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement