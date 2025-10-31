पहली शादी टूटी, दूसरी पत्नी चली गई मायके, डिप्रेशन में शख्स ने उठाया खौफनाक कदम

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. शख्स की पत्नी मायके से लौटनी को तैयार नहीं थी जिससे वह डिप्रेशन में आ गया था और उसने ये भयानक कदम उठा लिया. पुलिस के अनुसार, राहुल यादव ने सोमवार रात जिउतपुरा गांव में अपने घर के पास एक पेड़ पर स्टोल से फांसी लगा ली. उसके परिवार वालों ने मंगलवार तड़के शव देखा तो पुलिस को सूचना दी.

स्थानीय एसएचओ संजय शुक्ला ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

राहुल, सीतापुर में तैनात पीएसी कांस्टेबल कोमल यादव का बड़ा बेटा था. पुलिस ने बताया कि उसने दो शादियां की थीं - उसकी पहली शादी पहले ही टूट गई थी, जिसके बाद उसने लगभग पांच महीने पहले दोबारा शादी कर ली थी. परिवार द्वारा साझा की गई जानकारी का हवाला देते हुए, एसएचओ ने कहा कि राहुल अपनी पत्नी पर उसके मायके से घर लौटने का दबाव बना रहा था, लेकिन उसने कथित तौर पर वापस आने से इनकार कर दिया. इसी बात से परेशान होकर उसने कथित तौर पर यह कदम उठाया. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----