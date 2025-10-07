scorecardresearch
 

अस्पताल की टंकी में 10 दिन से सड़ रही लाश... मरीजों को पानी में आई बदबू तो खुला राज

देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की पांचवीं मंजिल की पानी की टंकी में एक युवक की सड़ी-गली लाश मिलने से हड़कंप मच गया. शव करीब दस दिन पुराना बताया जा रहा है. पानी में बदबू की शिकायत पर लाश मिली. पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है, शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है.

अस्पताल की टंकी में 10 दिन से सड़ती लाश का राज (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के देवरिया में महऋषि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के पांचवी मंजिल पर बने सीमेंटेड पानी की टंकी में एक युवक की सड़ी-गली लाश मिलने से सनसनी फैल गयी. आशंका जतायी जा रही है कि युवक की हत्या कर शव को पानी की टंकी में फेंक दिया होगा और ऊपर से स्लैब लगा दिया होगा. पुलिस के मुताबिक लाश को देखने से प्रतीत हो रहा है कि दस दिन पुरानी होगी.

इस घटना के बाद मेडिकल कालेज में सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते है क्योंकि यहां भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी डियूटी देते है फिर भी इतनी बड़ी वारदात यहां हो गयी.

सोमवार को दिन में यह पता तब चला जब भर्ती मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से पानी में बदबू आने की शिकायत की. इसके बाद सफाई कर्मी पानी की टंकी साफ करने के लिए टंकी पर चढ़े और स्लैब हटाया. अंदर लाश देख कर उनके होश उड़ गए. तत्काल इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गयी जिसके बाद कोतवाली पुलिस व फरेंसिक टीम मौके पर पहुंची.

सीओ सिटी संजय रेड्डी और CMS डॉक्टर एच के मिश्रा मौके पर जमे रहे. लाश इस कदर फूल चुकी थी कि बुरी तरह दुर्गंध दे रही थी. उसे बाहर निकाल पाना मुश्किल हो रहा था. कई घण्टों के जद्दोजहद के बाद रात दस बजे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने सड़ चुकी लाश को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा लेकिन लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी है.

आपको बता दें कि महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की पांचवी मंजिल पर सीमेंटेड पानी की टंकी बनाई गई है जिससे मेडिकल कॉलेज के महिला वार्ड,पुरुष वार्ड के साथ ही ओपीडी के शौचालयों में पानी की आपूर्ति होती है. पानी में बदबू आने की शिकायत जब हुई तो सफाई कर्मी  पांचवी तल पर पहुंचे और पानी में लाश उन्हें दिखाई दी. इसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना मेडिकल कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन को दी. रात दस बजे तक लाश को निकलवाया गया.

इस मामले में सी ओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि आज दिनांक 6.10.2025 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की नई ओपीडी बिल्डिंग के ऊपर स्थित पानी की टंकी में एक अज्ञात व्यक्ति के शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई है प्राप्त सूचना पर मेरे द्वारा स्थानीय पुलिस और फरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.
 

