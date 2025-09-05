scorecardresearch
 

बच्चे के गले पर चाकू रखकर उतरवाए कपड़े, महिला से ब्लैकमेलिंग... घर में दूध डिलीवर करता था आरोपी

नोएडा में पुलिस ने 22 साल के एक डिलीवरी बॉय गौरव को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने महिला के बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर महिला को कपड़े उतारने पर मजबूर किया और उसका अश्लील वीडियो बनाया.

नोएडा में महिला को ब्लैकमेल करने वाला डिलीवरी बॉय गिरफ्तार (Photo: representational image)
उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने 22 साल के एक डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है. युवक पर आरोप है कि उसने एक महिला के बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर उसे धमकाया और कपड़े उतारने को मजबूर कर उसका अश्लील वीडियो बनाया. पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है.

घर में दूध पहुंचाता था आरोपी

गुलिस्तानपुर गांव का गौरव नाम का आरोपी  महिला के घर दूध और किराने का सामान पहुंचाता था.पुलिस के अनुसार, एक दिन जब महिला के बच्चे सो रहे थे, तो वह जबरन घर में घुस आया. कथित तौर पर उसने उसके बेटे की गर्दन पर चाकू रख दिया और उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया. साथ ही उसने महिला का वीडियो भी बना लिया.

अश्लील वीडियो बनाकर भेजा महिला के पति को

शिकायतकर्ता ने 2 सितंबर को सूरजपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि गौरव ने बार-बार वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया. वह उसकी बेटी का अपहरण करने और उसकी रिकॉर्डिंग अहमदाबाद में काम कर रहे उसके पति को भेजने की की धमकी दे रहा था. महिला ने आरोप लगाया कि गौरव ने आखिरकार वीडियो क्लिप उसके पति को भेज दी और उन्हें वायरल कर दिया.

गिरफ्तार हुआ आरोपी

पुलिस ने बताया कि गौरव को बुधवार को सूरजपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया. उस पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 76 (महिला के कपड़े उतरवाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 351 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित है.
 

